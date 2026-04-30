  1. В Украине
  2. / В мире

Украина ввела санкции против белорусских предприятий, обеспечивающих российский ВПК, и ближайшего окружения Лукашенко

08:12, 30 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ограничения распространяются на 16 граждан Беларуси и 11 компаний, причастных к поддержке российской агрессии против Украины.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №352/2026, которым ввел в действие решение СНБО о применении санкций против белорусских предприятий и лиц, связанных с поддержкой России в вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщается в решении.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В санкционный список включены 16 граждан Беларуси и 11 юридических лиц.

Ограничения применены к белорусским предприятиям, которые изготавливают артиллерийские снаряды калибров 122 мм и 152 мм для российских военных.

Среди них — «Ольса», Минский завод «Термопласт» и Ковальский завод тяжелых штамповок, производящие детали для боеприпасов. Также под санкции попали Республиканское унитарное производственное предприятие «ИК 9», которое изготавливает упаковку для снарядов, и «НефтеХимДиагностика», где проводят их испытания.

Отдельно ограничения введены против Витебского завода электроизмерительных приборов, который поставляет оборудование для ремонта и модернизации российской бронетехники, а также предприятия «Радиотехника», производящего компоненты для военной техники.

Кроме того, санкции применены к заводу, занимающемуся ремонтом российских самолетов, в частности семейств «Ту», «Як» и «Ил».

Среди лиц, в отношении которых введены санкции, — Виктор Шейман, которого называют близким соратником Александра Лукашенко. По имеющимся данным, он долгое время занимал высокие государственные должности в Беларуси, выполнял поручения руководства страны, участвовал в межгосударственных переговорах и налаживании неофициальных деловых связей. Его также связывают с организацией схем обхода международных санкций.

Санкции также введены против Виктора и Дмитрия Лукашенко — сыновей президента Беларуси. По информации, они причастны к экспорту продукции в обход ограничений, поставкам товаров двойного назначения и реэкспорту через территорию Беларуси.

«Это сигнал многим нашим партнерам, на что стоит давить, чтобы все-таки снизить уровень этой войны, ее интенсивность. У России нет доброй воли, ее нужно принуждать к тем или иным шагам, которые необходимы для снижения агрессии, и пусть они уже потом называют это своими «жестами доброй воли». Нужно, чтобы Беларусь не была втянута в войну. Нужно, чтобы не было операций против других европейских стран. Нужно, чтобы в этой войне России против Украины был достойный мир», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]