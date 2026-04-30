Україна ввела санкції проти білоруських підприємств, що забезпечують російський ВПК, і найближчого кола Лукашенка

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №352/2026, яким увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти білоруських підприємств і осіб, пов’язаних із підтримкою Росії у збройній агресії проти України. Про це повідомляється у рішенні.

Обмеження застосовано до білоруських підприємств, які виготовляють артилерійські снаряди калібрів 122 мм і 152 мм для російських військових.

Серед них — «Ольса», Мінський завод «Термопласт» і Ковальський завод важких штампувань, що виробляють деталі для боєприпасів. Також під санкції потрапили Республіканське унітарне виробниче підприємство «ІК 9», яке виготовляє пакування для снарядів, і «НєфтєХімДіагностіка», де проводять їх випробування.

Окремо обмеження запроваджені проти Вітебського заводу електровимірювальних приладів, який постачає обладнання для ремонту та модернізації російської бронетехніки, а також підприємства «Радіотехніка», що виробляє компоненти для військової техніки.

Крім того, санкції застосовані до заводу, який займається ремонтом російських літаків, зокрема сімейств «Ту», «Як» і «Іл».

Серед осіб, щодо яких застосовано санкції, — Віктор Шейман, якого називають близьким соратником Олександра Лукашенка. За наявною інформацією, він тривалий час обіймав високі державні посади в Білорусі, виконував доручення керівництва країни, брав участь у міждержавних переговорах і налагодженні неофіційних бізнес-зв’язків. Його також пов’язують з організацією схем обходу міжнародних санкцій.

Санкції також запроваджені проти Віктора та Дмитра Лукашенків — синів президента Білорусі. За інформацією, вони залучені до експорту продукції в обхід обмежень, постачання товарів подвійного призначення та реекспорту через територію Білорусі.

«Це сигнал багатьом нашим партнерам, на що варто тиснути, щоб усе ж таки зменшувати рівень цієї війни, її інтенсивність. Росія не має доброї волі, її треба примушувати до тих чи інших кроків, які потрібні для зменшення агресії, і хай вони вже потім це називають своїми «жестами доброї волі». Треба, щоб Білорусь не була втягнута у війну. Треба, щоб не було операцій проти інших європейських країн. Треба, щоб у цій війні Росії проти України був мир достойний», – наголосив Володимир Зеленський.

