  1. В Украине

Первым заместителем министра культуры стал Иван Вербицкий

11:29, 30 апреля 2026
Правительство приняло решение об увольнении и новых назначениях в Минкульте, а также согласовало кандидатуру заместителя председателя Винницкой ОГА.
Кабинет Министров Украины принял решение о кадровых изменениях в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций, а также согласовал назначение в одной из областных государственных администраций.

Правительство освободило Ивана Ивановича Вербицкого от должности заместителя министра культуры Украины. Одновременно принято решение о его дальнейшем назначении в ведомстве: Иван Вербицкий назначен первым заместителем министра культуры Украины.

Также заместителем министра культуры Украины назначен Евгений Владимирович Лавр.

Отдельным решением правительство одобрило назначение Ирины Сергеевны Коцюбивской на должность заместителя председателя Винницкой областной государственной администрации.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Отложенное действие международной страховки отменят: водители на границе смогут сразу использовать «Зеленую карту»

Новый законопроект позволит водителям использовать международную страховку сразу после приобретения.

ЕСПЧ признал незаконным обыск из-за размытого постановления, дающего следователям неограниченную свободу усмотрения

Нечеткие формулировки и отсутствие перечня доказательств могут превратить следственное действие в формальную и незаконную процедуру.

Рада перезапустила рынок факторинга: ГК больше не регулирует услугу — что изменится для бизнеса

Факторинг вывели из ГК и переводят под специальный закон для унификации рынка.

Украина требует от Израиля ареста российского судна PANORMITIS с похищенным зерном

Дело судна PANORMITIS, перевозившего краденое украинское зерно в Израиль, открывает новый этап в применении украинской юрисдикции за рубежом.

Занижение премий и неравномерное распределение обязанностей — это моббинг работника: позиция апелляционного суда

Апелляционный суд подтвердил, что систематическое занижение премий и неравномерное распределение полномочий могут свидетельствовать о моббинге.

