Первым заместителем министра культуры стал Иван Вербицкий

Правительство приняло решение об увольнении и новых назначениях в Минкульте, а также согласовало кандидатуру заместителя председателя Винницкой ОГА.

Кабинет Министров Украины принял решение о кадровых изменениях в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций, а также согласовал назначение в одной из областных государственных администраций.

Правительство освободило Ивана Ивановича Вербицкого от должности заместителя министра культуры Украины. Одновременно принято решение о его дальнейшем назначении в ведомстве: Иван Вербицкий назначен первым заместителем министра культуры Украины.

Также заместителем министра культуры Украины назначен Евгений Владимирович Лавр.

Отдельным решением правительство одобрило назначение Ирины Сергеевны Коцюбивской на должность заместителя председателя Винницкой областной государственной администрации.

