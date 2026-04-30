  1. В Україні

Першим заступником міністра культури став Іван Вербицький

11:29, 30 квітня 2026
Уряд ухвалив рішення про звільнення та нові призначення у Мінкульті, а також погодив кандидатуру заступника голови Вінницької ОДА.
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо кадрових змін у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій, а також погодив призначення в одній з обласних державних адміністрацій.

Уряд звільнив Вербицького Івана Івановича з посади заступника Міністра культури України. Одночасно ухвалено рішення про його подальше призначення у відомстві: Івана Вербицького призначено першим заступником Міністра культури України.

Також заступником Міністра культури України призначено Лавра Євгена Володимировича.

Окремим рішенням уряд погодив призначення Коцюбівської Ірини Сергіївни на посаду заступника голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Кабінет Міністрів України призначення

