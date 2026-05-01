  1. В Украине

Во Львовской области поезд Киев—Ужгород сошел с рельсов после столкновения с автокраном: погиб машинист

08:08, 1 мая 2026
Автокран выехал на железнодорожный переезд несмотря на включенную сигнализацию.
Утром 1 мая во Львовской области произошла смертельная авария с участием пассажирского поезда сообщением Киев—Ужгород. По предварительным данным, инцидент произошел вблизи села Любинцы, недалеко от Стрыя, на железнодорожном переезде.

Поезд столкнулся с автокраном, который выехал на пути несмотря на включенную световую и звуковую сигнализацию. В результате удара локомотив сошел с рельсов.

Машинист погиб на месте. Его помощник получил тяжелые травмы и находится в больнице. Водитель автокрана также госпитализирован. По уточненной информации, среди пассажиров и поездной бригады пострадавших нет.

Как сообщил председатель правления Укрзализницы Александр Перцовский, погибший машинист был ветераном, который вернулся с фронта и продолжил работать на железной дороге.

На момент аварии в поезде находились медики, которые пытались спасти машиниста, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

«И это не вражеский дрон… это очередной горе-водитель выехал на переезд сегодня утром во Львовской области. Несмотря на работающую сигнализацию. Автокран. Последствия — трагедия», — отметил Перцовский.

Сейчас поезд оттягивают с места аварии, чтобы восстановить движение. На месте работают медики и правоохранители, обстоятельства ДТП устанавливаются.

В Укрзализнице подчеркивают необходимость строгого соблюдения правил пересечения железнодорожных переездов и заяв

