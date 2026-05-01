  В Україні

На Львівщині потяг Київ—Ужгород зійшов з рейок після зіткнення з автокраном: загинув машиніст

08:08, 1 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Автокран виїхав на залізничний переїзд попри увімкнену сигналізацію.
На Львівщині потяг Київ—Ужгород зійшов з рейок після зіткнення з автокраном: загинув машиніст
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вранці 1 травня на Львівщині сталася смертельна аварія за участю пасажирського потяга сполученням Київ—Ужгород. За попередніми даними, інцидент трапився поблизу села Любинці, неподалік Стрия, на залізничному переїзді.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Потяг зіткнувся з автокраном, який виїхав на колії попри увімкнену світлову та звукову сигналізацію. Унаслідок удару локомотив зійшов з рейок.

Машиніст загинув на місці. Його помічник отримав тяжкі травми та перебуває у лікарні. Водій автокрана також госпіталізований. За уточненою інформацією, серед пасажирів і поїзної бригади травмованих немає.

Як повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, загиблий машиніст був ветераном, який повернувся з фронту і продовжив працювати на залізниці.

На момент аварії в поїзді перебували медики, які намагалися врятувати машиніста, однак травми виявилися несумісними з життям.

«І це не ворожий дрон… це черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині. Попри працюючу сигналізацію. Автокран. Наслідки - трагедія», — зазначив Перцовський.

Наразі поїзд відтягують із місця аварії, щоб відновити рух. На місці працюють медики та правоохоронці, обставини ДТП встановлюються.

В Укрзалізниці наголошують на необхідності суворого дотримання правил перетину залізничних переїздів і заявляють про намір домагатися жорсткого покарання для винних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Львів ДТП аварія

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]