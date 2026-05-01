На Львівщині потяг Київ—Ужгород зійшов з рейок після зіткнення з автокраном: загинув машиніст

Автокран виїхав на залізничний переїзд попри увімкнену сигналізацію.

Вранці 1 травня на Львівщині сталася смертельна аварія за участю пасажирського потяга сполученням Київ—Ужгород. За попередніми даними, інцидент трапився поблизу села Любинці, неподалік Стрия, на залізничному переїзді.

Потяг зіткнувся з автокраном, який виїхав на колії попри увімкнену світлову та звукову сигналізацію. Унаслідок удару локомотив зійшов з рейок.

Машиніст загинув на місці. Його помічник отримав тяжкі травми та перебуває у лікарні. Водій автокрана також госпіталізований. За уточненою інформацією, серед пасажирів і поїзної бригади травмованих немає.

Як повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, загиблий машиніст був ветераном, який повернувся з фронту і продовжив працювати на залізниці.

На момент аварії в поїзді перебували медики, які намагалися врятувати машиніста, однак травми виявилися несумісними з життям.

«І це не ворожий дрон… це черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині. Попри працюючу сигналізацію. Автокран. Наслідки - трагедія», — зазначив Перцовський.

Наразі поїзд відтягують із місця аварії, щоб відновити рух. На місці працюють медики та правоохоронці, обставини ДТП встановлюються.

В Укрзалізниці наголошують на необхідності суворого дотримання правил перетину залізничних переїздів і заявляють про намір домагатися жорсткого покарання для винних.

