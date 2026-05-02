  1. В Украине

Получение водительского удостоверения: как проходит теоретический экзамен и сколько вопросов в тесте

13:36, 2 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Экзамен проходит в формате компьютерного теста, имеет четко определенные временные рамки и требования к результату.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Получение водительского удостоверения в Украине предусматривает обязательную сдачу теоретического экзамена в сервисных центрах МВД. Это один из ключевых этапов, который подтверждает знание Правил дорожного движения и готовность кандидата к безопасному управлению транспортным средством, сообщает Главный сервисный центр МВД.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Язык проведения теоретического экзамена

На сегодняшний день теоретический экзамен в сервисных центрах МВД проводится исключительно на государственном языке — украинском.

Данная норма установлена Законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В соответствии с ним, все государственные услуги и экзамены в государственных учреждениях должны предоставляться на украинском языке.

Из чего состоит теоретический экзамен

Теоретический экзамен проводится в формате компьютерного тестирования и включает вопросы по:

  • правилам дорожного движения;
  • основам безопасного управления транспортным средством;
  • основам оказания первой медицинской помощи;
  • устройству и эксплуатации транспортного средства (в пределах необходимого уровня);
  • дорожным знакам, разметке и ситуациям на дороге.

Экзамен состоит из тестовых заданий с вариантами ответов, среди которых необходимо выбрать правильные.

Как проходит тестирование

Процедура сдачи экзамена является стандартной:

  • Кандидат регистрируется на сдачу экзамена в сервисном центре МВД.
  • Проходит идентификацию и допускается к автоматизированной системе тестирования.
  • Получает тестовые задания на компьютере.
  • Имеет 20 минут для ответа на 20 вопросов.
  • Результат формируется автоматически после завершения теста.

Экзамен считается сданным, если кандидат даёт не менее 18 правильных ответов в установленное время.

Подготовка к экзамену имеет ключевое значение, поскольку все вопросы формируются в соответствии с действующими Правилами дорожного движения и нормативной базой.

Сервисные центры МВД обеспечивают прозрачные условия сдачи экзамена, равные возможности для всех кандидатов и автоматизированную проверку знаний без человеческого вмешательства.

В случае внесения изменений в законодательство относительно порядка проведения экзаменов или языковых требований сервисные центры МВД обязательно будут информировать граждан на официальных ресурсах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина водительские права сервисный центр МВД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Отвечает не военнослужащий — а воинская часть: ВС о компенсации за смертельное ДТП

Верховный Суд подтвердил, что за смерть в ДТП военнослужащего платит работодатель, и выплаты водителя не уменьшают компенсацию.

Суд признал мать виновной в уклонении от воспитания сына из-за его оскорбительных ИИ-стикеров в Telegram

Суд признал мать виновной из-за участия ее сына в оскорбительной переписке со стикерами, созданными с помощью ChatGPT.

Эволюция давления на судей: от увольнений до гибридных реформ в практике ЕСПЧ

Анализ последних решений ЕСПЧ против Польши, Венгрии и Украины доказывает, что независимость судьи — это не привилегия, а обязанность высказываться в защиту верховенства права.

Обвинение в плагиате в Facebook — это оспаривание авторства: Верховный Суд о надлежащем способе защиты

Публичное обвинение в плагиате в социальных сетях является формой непризнания авторского права, а запрет распространения такой информации — надлежащим способом защиты.

ЕСПЧ признал нарушение права собственности украинца из-за ареста его автомобиля по делу третьих лиц

ЕСПЧ рассмотрел дело об изъятии авто и признал нарушение права собственности украинца.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]