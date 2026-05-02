Получение водительского удостоверения: как проходит теоретический экзамен и сколько вопросов в тесте
Получение водительского удостоверения в Украине предусматривает обязательную сдачу теоретического экзамена в сервисных центрах МВД. Это один из ключевых этапов, который подтверждает знание Правил дорожного движения и готовность кандидата к безопасному управлению транспортным средством, сообщает Главный сервисный центр МВД.
Язык проведения теоретического экзамена
На сегодняшний день теоретический экзамен в сервисных центрах МВД проводится исключительно на государственном языке — украинском.
Данная норма установлена Законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В соответствии с ним, все государственные услуги и экзамены в государственных учреждениях должны предоставляться на украинском языке.
Из чего состоит теоретический экзамен
Теоретический экзамен проводится в формате компьютерного тестирования и включает вопросы по:
- правилам дорожного движения;
- основам безопасного управления транспортным средством;
- основам оказания первой медицинской помощи;
- устройству и эксплуатации транспортного средства (в пределах необходимого уровня);
- дорожным знакам, разметке и ситуациям на дороге.
Экзамен состоит из тестовых заданий с вариантами ответов, среди которых необходимо выбрать правильные.
Как проходит тестирование
Процедура сдачи экзамена является стандартной:
- Кандидат регистрируется на сдачу экзамена в сервисном центре МВД.
- Проходит идентификацию и допускается к автоматизированной системе тестирования.
- Получает тестовые задания на компьютере.
- Имеет 20 минут для ответа на 20 вопросов.
- Результат формируется автоматически после завершения теста.
Экзамен считается сданным, если кандидат даёт не менее 18 правильных ответов в установленное время.
Подготовка к экзамену имеет ключевое значение, поскольку все вопросы формируются в соответствии с действующими Правилами дорожного движения и нормативной базой.
Сервисные центры МВД обеспечивают прозрачные условия сдачи экзамена, равные возможности для всех кандидатов и автоматизированную проверку знаний без человеческого вмешательства.
В случае внесения изменений в законодательство относительно порядка проведения экзаменов или языковых требований сервисные центры МВД обязательно будут информировать граждан на официальных ресурсах.
