Получение водительского удостоверения: как проходит теоретический экзамен и сколько вопросов в тесте

Экзамен проходит в формате компьютерного теста, имеет четко определенные временные рамки и требования к результату.

Получение водительского удостоверения в Украине предусматривает обязательную сдачу теоретического экзамена в сервисных центрах МВД. Это один из ключевых этапов, который подтверждает знание Правил дорожного движения и готовность кандидата к безопасному управлению транспортным средством, сообщает Главный сервисный центр МВД.

Язык проведения теоретического экзамена

На сегодняшний день теоретический экзамен в сервисных центрах МВД проводится исключительно на государственном языке — украинском.

Данная норма установлена Законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В соответствии с ним, все государственные услуги и экзамены в государственных учреждениях должны предоставляться на украинском языке.

Из чего состоит теоретический экзамен

Теоретический экзамен проводится в формате компьютерного тестирования и включает вопросы по:

правилам дорожного движения;

основам безопасного управления транспортным средством;

основам оказания первой медицинской помощи;

устройству и эксплуатации транспортного средства (в пределах необходимого уровня);

дорожным знакам, разметке и ситуациям на дороге.

Экзамен состоит из тестовых заданий с вариантами ответов, среди которых необходимо выбрать правильные.

Как проходит тестирование

Процедура сдачи экзамена является стандартной:

Кандидат регистрируется на сдачу экзамена в сервисном центре МВД.

Проходит идентификацию и допускается к автоматизированной системе тестирования.

Получает тестовые задания на компьютере.

Имеет 20 минут для ответа на 20 вопросов.

Результат формируется автоматически после завершения теста.

Экзамен считается сданным, если кандидат даёт не менее 18 правильных ответов в установленное время.

Подготовка к экзамену имеет ключевое значение, поскольку все вопросы формируются в соответствии с действующими Правилами дорожного движения и нормативной базой.

Сервисные центры МВД обеспечивают прозрачные условия сдачи экзамена, равные возможности для всех кандидатов и автоматизированную проверку знаний без человеческого вмешательства.

В случае внесения изменений в законодательство относительно порядка проведения экзаменов или языковых требований сервисные центры МВД обязательно будут информировать граждан на официальных ресурсах.

