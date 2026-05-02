Отримання водійського посвідчення: як проходить теоретичний іспит і скільки питань у тесті

13:36, 2 травня 2026
Іспит проходить у форматі комп’ютерного тесту, має чітко визначені часові рамки та вимоги до результату.
Отримання водійського посвідчення в Україні передбачає обов’язкове складання теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС. Це один із ключових етапів, який підтверджує знання Правил дорожнього руху та готовність кандидата до безпечного керування транспортним засобом, повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Мова проведення теоретичного іспиту

На сьогодні теоретичний іспит у сервісних центрах МВС проводиться виключно державною мовою — українською.

Таку норму встановлено Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Відповідно до нього, усі державні послуги та іспити в державних установах мають надаватися українською мовою.

З чого складається теоретичний іспит

Теоретичний іспит проводиться у форматі комп’ютерного тестування та включає питання з:

  • правил дорожнього руху;
  • основ безпечного керування транспортним засобом;
  • основ надання першої медичної допомоги;
  • будови та експлуатації транспортного засобу (у межах необхідного рівня);
  • дорожніх знаків, розмітки та ситуацій на дорозі.

Іспит складається з тестових завдань із варіантами відповідей, серед яких необхідно обрати правильні.

Як відбувається тестування

Процедура складання іспиту є стандартною:

  1. Кандидат реєструється на складання іспиту у сервісному центрі МВС.
  2. Проходить ідентифікацію та допускається до автоматизованої системи тестування.
  3. Отримує тестові завдання на комп’ютері.
  4. Має 20 хвилин для відповіді на 20 питань.
  5. Результат формується автоматично після завершення тесту.

Іспит вважається складеним, якщо кандидат дає не менше 18 правильних відповідей у межах встановленого часу.

Підготовка до іспиту має ключове значення, адже всі запитання формуються відповідно до чинних Правил дорожнього руху та нормативної бази.

Сервісні центри МВС забезпечують прозорі умови складання іспиту, рівні можливості для всіх кандидатів та автоматизовану перевірку знань без людського втручання.

У разі внесення змін до законодавства щодо порядку проведення іспитів або мовних вимог сервісні центри МВС обов’язково інформуватимуть громадян на офіційних ресурсах.

