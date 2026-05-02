  В Украине

706 дел и тысячи жалоб: в каких сферах и регионах больше всего нарушений языкового закона

13:00, 2 мая 2026
В 2025 году количество нарушений языкового законодательства в Украине резко возросло — зафиксировано 706 административных дел и почти 3 тысячи жалоб, при этом больше всего обращений касалось сферы обслуживания, рекламы и цифровых сервисов.
В 2025 году Уполномоченный по защите государственного языка принял 706 решений по делам об административных правонарушениях. Это более чем вдвое превышает показатель 2024 года, когда было вынесено 332 постановления.

По результатам рассмотрения почти половина нарушителей получила предупреждения — 404 случая. В то же время штрафы были применены в 95 делах, что составляет 13,5%. Эти данные опубликованы в годовом отчёте языкового омбудсмена Елены Ивановской.

Как изменились показатели по сравнению с 2024 годом?

В течение 2025 года поступило 2888 жалоб на нарушения языкового законодательства — это больше, чем годом ранее. Почти половина обращений (49,4%) касалась сферы обслуживания, где количество жалоб выросло на 22%.

Существенный рост также зафиксирован в сфере рекламы — 547 обращений против 325 в 2024 году (рост на 68,3%).

Чаще всего жалобы касались:

интерфейсов программ и веб-сайтов — 32,4%;
обслуживания потребителей и предоставления информации о товарах и услугах — 29%;
публичной информации — 22,3%.

Количество обращений по поводу органов власти и местного самоуправления выросло с 72 до 115 (на 59,7%).

Наибольший рост зафиксирован в сфере культуры — с 62 до 142 обращений (на 129%).

Также увеличение наблюдается в сферах:

  • трудовых отношений — с 5 до 12;
  • образования и науки — с 165 до 196;
  • медиа — с 91 до 103;
  • транспорта — с 58 до 70;
  • книгоиздания — с 27 до 43.

В то же время уменьшение количества жалоб отмечено в:

  • деятельности правоохранительных органов и военных структур — с 43 до 33;
  • сфере спорта — с 28 до 26.

Наибольшее количество обращений поступило из Киева, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областей — в совокупности они составляют более 76% всех жалоб.

Количество мер государственного контроля также значительно выросло — до 1117 дел, что на 56% больше, чем в 2024 году.

Из них 1005 проверок были завершены в течение года, ещё 112 — перенесены на 2026 год.

В 76,9% случаев проверки подтвердили нарушения языкового законодательства. Полностью устранено 548 нарушений, ещё 31 — частично.

Привлечение к административной ответственности

Количество постановлений по делам об административных правонарушениях выросло более чем вдвое — до 706.

Предупреждения получили 404 нарушителя, тогда как штрафы были наложены в 95 случаях.

В 196 делах производство закрыли в связи с истечением сроков привлечения к ответственности, ещё в 11 — из-за отсутствия состава правонарушения.

Общая доля закрытых дел составила 29,3% против 26,5% годом ранее.

Также 18 постановлений были обжалованы в судах, из которых в 5 случаях решения были приняты в пользу заявителей.

