706 справ і тисячі скарг: у яких сферах та регіонах найбільше порушень мовного закону

У 2025 році кількість порушень мовного законодавства в Україні різко зросла — зафіксовано 706 адміністративних справ і майже 3 тисячі скарг, при цьому найбільше звернень стосувалися сфери обслуговування, реклами та цифрових сервісів.

У 2025 році Уповноважена із захисту державної мови ухвалила 706 рішень у справах про адміністративні правопорушення. Це більш ніж удвічі перевищує показник 2024 року, коли було винесено 332 постанови.

За результатами розгляду майже половина порушників отримала попередження — 404 випадки. Водночас штрафи застосували у 95 справах, що становить 13,5%. Ці дані оприлюднені у річному звіті мовної омбудсменки Олени Івановської.

Як змінилися показники порівняно з 2024 роком?

Упродовж 2025 року надійшло 2888 скарг щодо порушення мовного законодавства — це більше, ніж роком раніше. Майже половина звернень (49,4%) стосувалася сфери обслуговування, де кількість скарг зросла на 22%.

Суттєве зростання також зафіксовано у сфері реклами — 547 звернень проти 325 у 2024 році (плюс 68,3%).

Найчастіше скарги стосувалися:

інтерфейсів програм і вебсайтів — 32,4%;

обслуговування споживачів і надання інформації про товари та послуги — 29%;

публічної інформації — 22,3%.

Кількість звернень щодо органів влади та місцевого самоврядування зросла з 72 до 115 (на 59,7%).

Найбільший приріст зафіксовано у сфері культури — з 62 до 142 звернень (на 129%).

Також зростання відбулося у сферах:

трудових відносин — з 5 до 12;

освіти та науки — з 165 до 196;

медіа — з 91 до 103;

транспорту — з 58 до 70;

книговидання — з 27 до 43.

Водночас зменшення кількості скарг спостерігалося у:

діяльності правоохоронних органів і військових структур — з 43 до 33;

сфері спорту — з 28 до 26.

Найбільше звернень надійшло з Києва, Одеської, Харківської та Дніпропетровської областей — разом вони формують понад 76% усіх скарг.

Кількість заходів державного контролю також суттєво зросла — до 1117 справ, що на 56% більше, ніж у 2024 році.

З них 1005 перевірок завершили упродовж року, ще 112 — перенесено на 2026 рік.

У 76,9% випадків перевірки підтвердили порушення мовного законодавства. Повністю усунуто 548 порушень, ще 31 — частково.

Притягнення до адміністративної відповідальності

Кількість постанов у справах про адміністративні правопорушення зросла більш ніж удвічі — до 706.

Попередження отримали 404 порушники, тоді як штрафи накладено у 95 випадках.

У 196 справах провадження закрили через закінчення строків притягнення до відповідальності, ще 11 — через відсутність складу правопорушення.

Загальна частка закритих справ становить 29,3% проти 26,5% роком раніше.

Також 18 постанов було оскаржено в судах, із яких у 5 випадках рішення ухвалено на користь заявників.

