Мир не может ждать «парадов» и «праздников»: Сибига прокомментировал введение режима тишины

Андрей Сибига подчеркнул, что Украина готова закончить войну, и 6 мая покажет, хочет ли того же РФ.

Фото: МИД

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, объявил о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что объявленный Главой государства режим тишины с 5 на 6 мая — это предложение закончить войну. По его словам, эта дата покажет, чего на самом деле хочет Россия.

Сибига подчеркнул, что мир не может ждать «парадов» или «праздников». Если Москва готова прекратить боевые действия, то она может это сделать уже в ночь с 5 на 6 мая.

«Украина готова: в полночь с 5 на 6 мая. Это серьезное предложение о прекращении войны и переходе к дипломатии», — написал глава МИД на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что просит всех партнеров Украины, все миролюбивые государства и все штаб-квартиры международных организаций поддержать этот призыв к остановке боевых действий.

Также Сибига добавил, что в этот период станет понятно, что на самом деле нужно России.

«6 мая покажет, насколько серьезны намерения Москвы и чего она на самом деле хочет — мира или военных парадов», — подытожил министр.

Напомним, Минобороны России объявило о перемирии на 8 и 9 мая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.