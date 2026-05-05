Мир не може чекати до «парадів» і «свят»: Сибіга прокоментував введення режиму тиші

Андрій Сибіга підкреслив, що Україна готова закінчити війну, і 6 травня покаже, чи хоче того ж РФ.

Фото: МЗС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський повідомив оголосив про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня.

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що оголошений Главою держави режим тиші з 5 на 6 травня - це пропозиція закінчити війну. За його словами, ця дата покаже, чого насправді хоче Росія.

Сібіга наголосив, що світ не може чекати на «паради» або «свята». Якщо Москва готова припинити бойові дії, то вона може це зробити вже в ніч з 5 на 6 травня.

«Україна готова: опівночі з 5 на 6 травня. Це серйозна пропозиція про припинення війни і перехід до дипломатії», - написав глава МЗС на своїй сторінці в соцмережі Х.

Він зазначив, що просить усіх партнерів України, усі миролюбні держави і всі штаб-квартири міжнародних організацій підтримувати цей заклик до зупинки бойових дій.

Також Сибіга додав, що в цей період стане зрозуміло, що насправді потрібно Росії.

«6 травня покаже, наскільки серйозні наміри Москви і чого вона насправді хоче - миру чи військових парадів», - підсумував міністр.

Нагадаємо, Міноборони Росії оголосило про перемир'я на 8 та 9 травня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.