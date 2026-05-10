Пенсия за особые заслуги перед Украиной: какой порядок назначения

Пенсия за особые заслуги перед Украиной устанавливается гражданам Украины за совершение выдающегося героического поступка или выдающегося трудового достижения. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Порядок назначения пенсий за особые заслуги перед Украиной, размеры, в которых назначаются такие пенсии, а также круг лиц, имеющих право на их назначение, определены Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной».

ТАКИЕ ПЕНСИИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ:

Героям Украины, лицам, награжденным орденом Героев Небесной Сотни, четырьмя и более орденами Украины после провозглашения независимости Украины, лицам, отмеченным почетным званием Украины «народный» после провозглашения независимости Украины;

ветеранам войны, которые после провозглашения независимости Украины награждены орденом за личное мужество (личный вклад), проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

выдающимся спортсменам — победителям Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, чемпионам и рекордсменам мира и Европы;

космонавтам, совершившим полет в космос, членам летно-испытательных экипажей самолетов;

лицам, отмеченным почетным званием Украины «заслуженный», государственной премией Украины, награжденным одним из орденов Украины;

матерям, которые родили пятерых и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Если в случае смерти матери или лишения ее родительских прав воспитание детей до указанного возраста осуществлялось отцом, право на пенсию за особые заслуги предоставляется отцу. При этом учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке;

лицам, которые в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе и увековечении памяти борцов за независимость Украины в XX веке» признаны борцами за независимость Украины в XX веке и в соответствии с Законом Украины «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов» реабилитированы, из числа тех, которые по политическим или религиозным мотивам подвергались репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного либо другого репрессивного органа.

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ

Пенсия за особые заслуги устанавливается со дня обращения за установлением пенсии либо со дня приобретения права на нее, если обращение за ее установлением произошло не позднее 12 месяцев со дня приобретения права.

Днем обращения за установлением пенсии за особые заслуги считается день приема заявления об установлении пенсии за особые заслуги со всеми необходимыми документами. Если заявление об установлении пенсии за особые заслуги направляется почтой и к нему прилагаются все необходимые документы, днем обращения за установлением пенсии за особые заслуги считается дата, указанная на почтовом штемпеле места отправления заявления. Если к заявлению приложены не все необходимые документы, территориальный орган Пенсионного фонда Украины уведомляет заявителя, какие документы должны быть поданы дополнительно. Если такие документы будут поданы не позднее трех месяцев со дня уведомления о необходимости подачи дополнительных документов, днем обращения за установлением пенсии за особые заслуги считается день приема либо отправления заявления об установлении такой пенсии.

Заявление об установлении пенсии за особые заслуги перед Украиной и необходимые документы подаются лицом в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии.

К заявлению об установлении пенсии лицу, имеющему особые заслуги перед Украиной, прилагаются документы, подтверждающие особые заслуги.

Для установления пенсии за особые заслуги перед Украиной в случае потери кормильца членам семьи умершего лица, имевшего особые заслуги перед Украиной, к заявлению прилагаются:

▫️ документы, подтверждающие особые заслуги умершего кормильца;

▫️ свидетельство о рождении либо документ, удостоверяющий личность, которому назначается пенсия;

▫️ документы, удостоверяющие родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем;

▫️ свидетельство о смерти кормильца либо решение суда о признании его безвестно отсутствующим или объявлении его умершим, либо информация из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

▫️ справки общеобразовательных учебных заведений системы общего среднего образования, профессионально-технических, высших учебных заведений, учебных заведений за рубежом о том, что лица, указанные в абзаце втором пункта 2 части второй статьи 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», обучаются по дневной форме обучения;

▫️ справка о том, что муж (жена), а при их отсутствии — один из родителей, дед, бабушка, брат либо сестра умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет;

▫️ документ о нахождении членов семьи (кроме детей) на иждивении умершего кормильца;

▫️ документы о стаже лица, которому назначается пенсия, (для определения пенсионного возраста лиц, указанных в пункте 1 части второй статьи 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Пенсии за особые заслуги устанавливаются гражданам, указанным в статье 1 Закона, которые имеют право на пенсию по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца и за выслугу лет в соответствии с законом.

Пенсия за особые заслуги устанавливается как надбавка к размеру пенсии, на которую имеет право лицо согласно закону, в размерах, определенных в статье 5 Закона.

