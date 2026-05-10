Каков порядок подтверждения периодов работы на предприятиях, расположенных на ВОТ

Для подтверждения периодов работы на ВОТ заявитель подает в любой территориальный орган ПФУ ряд документов.

Основным документом, подтверждающим стаж работы за период до введения персонифицированного учета, является трудовая книжка.

Если в трудовой книжке имеются записи с исправлениями либо недостоверные или неточные записи о периодах работы до 01 января 2004 года, подтверждение периодов работы на предприятиях, в учреждениях, организациях, расположенных на временно оккупированной территории, осуществляется Комиссиями по вопросам подтверждения стажа работы, дающего право на назначение пенсии, созданными при главных управлениях Пенсионного фонда Украины (постановление правления ПФУ от 10.11.2006 № 18-1). Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Для подтверждения периодов работы на временно оккупированной территории заявитель (его законный представитель либо представитель, действующий на основании выданной ему доверенности, удостоверенной нотариально) подает в любой территориальный орган Пенсионного фонда Украины независимо от территории обслуживания этого органа следующие документы:

заявление о подтверждении стажа работы;

трудовую книжку;

другие документы о стаже работы.

При отсутствии документов о наличии стажа работы и невозможности их получения в случае, когда предприятия, учреждения, организации либо их правопреемники находятся (находились) на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, в зоне проведения боевых действий, стаж работы устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей (постановление КМУ от 12.08.1993 № 637).

Для подтверждения периодов работы на предприятиях, расположенных на временно оккупированной территории, заявитель (его представитель) подает трудовую книжку и указывает в заявлении данные о свидетелях (не менее двух), которые знают заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии, в учреждении, организации (в том числе в колхозе) и имеют документы о своей работе за период, по которому они будут подтверждать работу заявителя.

Опрос свидетеля, проживающего на территории Украины, проводится территориальным органом Пенсионного фонда по месту его проживания. Приглашение свидетелю направляется в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Опрос проводится территориальным органом Пенсионного фонда Украины, который выбирает свидетель.

Свидетель, проживающий за пределами Украины, направляет заявление, в котором указывается информация о совместном периоде работы на одном предприятии с заявителем, легализованное в соответствии с законодательством либо дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины в государстве проживания свидетеля. К заявлению прилагаются заверенные копии документов о работе за период, который он подтверждает.

По результатам составленных актов и/или заявлений с документами комиссия принимает решение о подтверждении стажа работы либо об отказе в его подтверждении.

