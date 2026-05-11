Цены на нефть резко взлетели после ответа Дональда Трампа на мирное предложение Ирана

Цена нефти Brent выросла на 4,16 доллара, а американская нефть WTI подорожала сразу на 4,38 доллара.

Фото: reuters.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 11 мая, цены на нефть резко выросли после того, как президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана на американскую мирную инициативу неприемлемым, пишет Reuters.

Цена нефти Brent выросла на 4,16 доллара — до 105,45 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала сразу на 4,38 доллара — до 99,80 доллара за баррель.

На прошлой неделе оба контракта упали на 6% — тогда рынки надеялись на быстрое завершение конфликта и открытие Ормузского пролива.

«Нефтяной рынок продолжает торговаться как геополитическая машина заголовков, цены резко колеблются на основе каждого комментария, отказа или предупреждения из Вашингтона и Тегерана», — заявила старший аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Аналитик IG Тони Сикамор отметил, что внимание рынка сейчас сосредоточено на визите Трампа в Китай. По его словам, есть надежды, что американскому президенту удастся убедить Пекин использовать влияние на Иран для достижения полноценного прекращения огня.

В свою очередь гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер подчеркнул, что за последние два месяца мир потерял около 1 миллиарда баррелей нефти. При этом даже после полного восстановления поставок рынку понадобится время для стабилизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.