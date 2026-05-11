  1. В Украине

Цены на нефть резко взлетели после ответа Дональда Трампа на мирное предложение Ирана

10:35, 11 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Цена нефти Brent выросла на 4,16 доллара, а американская нефть WTI подорожала сразу на 4,38 доллара.
Цены на нефть резко взлетели после ответа Дональда Трампа на мирное предложение Ирана
Фото: reuters.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 В понедельник, 11 мая, цены на нефть резко выросли после того, как президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана на американскую мирную инициативу неприемлемым, пишет Reuters.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Цена нефти Brent выросла на 4,16 доллара — до 105,45 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала сразу на 4,38 доллара — до 99,80 доллара за баррель.

На прошлой неделе оба контракта упали на 6% — тогда рынки надеялись на быстрое завершение конфликта и открытие Ормузского пролива.

«Нефтяной рынок продолжает торговаться как геополитическая машина заголовков, цены резко колеблются на основе каждого комментария, отказа или предупреждения из Вашингтона и Тегерана», — заявила старший аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Аналитик IG Тони Сикамор отметил, что внимание рынка сейчас сосредоточено на визите Трампа в Китай. По его словам, есть надежды, что американскому президенту удастся убедить Пекин использовать влияние на Иран для достижения полноценного прекращения огня.

В свою очередь гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер подчеркнул, что за последние два месяца мир потерял около 1 миллиарда баррелей нефти. При этом даже после полного восстановления поставок рынку понадобится время для стабилизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп нефть

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Как законодательство и судебная практика регулируют авторское право на ИИ-контент

ИИ уже создаёт код, тексты и дизайн, однако вопрос принадлежности прав на такой контент до сих пор остаётся открытым.

Установить факт гражданского брака до 2004 года невозможно — Верховный Суд

Верховный Суд вынес важное решение для семей военных: гражданский брак до 2004 года не признается.

Совет по финансовой стабильности обновил кредитные приоритеты Украины до 2028 года

Новая Стратегия кредитования 2026 предусматривает страхование военных рисков и новые правила ипотеки.

Депутаты планируют скорректировать порядок оценки имущества в исполнительном производстве: что будет изменено

Предложенные изменения имеют целью систематизировать ответственность оценщиков и упростить процедуры взыскания в банковском секторе.

13 лет борьбы за мантию: Большая Палата ВС отменила решение ВАСУ по делу уволенного судьи

Большая Палата Верховного Суда передала на новое рассмотрение дело об увольнении судей за «нарушение присяги» в 2013 году.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]