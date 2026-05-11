  В Україні

Ціни на нафту різко злетіли після відповіді Дональда Трампа на мирну пропозицію Ірану

10:35, 11 травня 2026
У понеділок, 11 травня, ціни на нафту різко зросли після того як президент США Дональд Трамп назвав відповідь Ірану на американську мирну ініціативу неприйнятною, пише Reuters.

Ціна нафта Brent зросла на 4,16 долара - до 105,45 долара за барель. Американська нафта WTI подорожчала одразу на 4,38 долара - до 99,80 долара за барель.

Минулого тижня обидва контракти впали на 6% - тоді ринки сподівалися на швидке завершення конфлікту та відкриття Ормузької протоки.

«Нафтовий ринок продовжує торгуватися як геополітична машина заголовків, ціни різко коливаються на основі кожного коментаря, відмови чи попередження з Вашингтона та Тегерана», - заявив старший аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Аналітик IG Тоні Сікамор зазначив, що увага ринку зараз зосереджена на візиті Трампа до Китаю. За його словами, є сподівання, що американському президенту вдасться переконати Пекін використати вплив на Іран задля досягнення повноцінного припинення вогню.

У свою чергу гендиректор Saudi Aramco Амін Насер підкреслив, що за останні два місяці світ втратив близько 1 мільярда барелів нафти. При цьому, навіть після повного відновлення постачань ринку знадобиться час для стабілізації.

