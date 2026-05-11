Как исправляют ошибки в фамилии, дате или цифрах в судебном решении

Можно ли исправить ошибку в приговоре или определении суда: разъяснение.

Процессуальное законодательство Украины предусматривает отдельный механизм исправления описок и арифметических ошибок в судебных решениях без изменения их сути.

В суде отметили, что точность судебного решения имеет существенное значение для правильного понимания его содержания и надлежащего исполнения, однако при оформлении решения, определения или приговора могут возникать технические неточности: ошибки в фамилии, дате, адресе, номере документа или очевидные арифметические ошибки.

В Херсонском апелляционном суде пояснили, что для устранения таких недостатков процессуальное законодательство предусматривает отдельный механизм — исправление описок и арифметических ошибок, который не изменяет сути принятого решения.

Гражданский процесс

В гражданском судопроизводстве этот вопрос урегулирован статьей 269 Гражданского процессуального кодекса Украины. Суд может исправить описки или арифметические ошибки как по собственной инициативе, так и по заявлению участников дела. Вопрос о внесении исправлений решается без уведомления участников дела, о чем выносится определение. Если инициатором выступает сам суд, вопрос может рассматриваться в судебном заседании с участием участников дела, однако их неявка не препятствует рассмотрению. Заявление о внесении исправлений рассматривается в течение десяти дней после его поступления.

Хозяйственный процесс

В хозяйственном судопроизводстве аналогичные правила содержит статья 243 Хозяйственного процессуального кодекса Украины. Суд также имеет право исправить описки и арифметические ошибки по собственной инициативе или по заявлению участников дела. Вопрос решается без уведомления участников дела, а по инициативе суда — в судебном заседании с участием сторон, при этом их неявка не препятствует рассмотрению. Как и в гражданском процессе, заявление рассматривается в течение десяти дней, а определение о внесении исправлений направляется всем лицам, которым выдавалось или направлялось соответствующее судебное решение.

Административный процесс

В административном судопроизводстве порядок исправления определен статьей 253 Кодекса административного судопроизводства Украины. Особенностью является то, что суд, вынесший решение, может исправить описки и очевидные арифметические ошибки как по собственной инициативе, так и по заявлению участника дела или другого заинтересованного лица независимо от того, вступило судебное решение в законную силу или нет. Это положение прямо закреплено в Кодексе административного судопроизводства Украины.

Уголовный процесс

В уголовном производстве этот вопрос урегулирован статьей 379 Уголовного процессуального кодекса Украины. Суд имеет право исправить описки и очевидные арифметические ошибки в своем решении как по собственной инициативе, так и по заявлению участника уголовного производства или другого заинтересованного лица, также независимо от того, вступило решение в законную силу или нет. В то же время, в отличие от гражданского и хозяйственного процессов, вопрос о внесении исправлений в уголовном производстве решается в судебном заседании. Участники судебного производства уведомляются о дате, времени и месте рассмотрения, однако их неявка, если они были надлежащим образом уведомлены, не препятствует решению этого вопроса.

Что общего для всех видов судопроизводства

Общей чертой является то, что исправление описок не означает пересмотра дела по существу. Речь идет исключительно об устранении технических неточностей, а не об изменении правовой позиции суда или содержания принятого решения. Именно поэтому этот механизм является важным инструментом обеспечения точности судебного акта и его надлежащего исполнения.

