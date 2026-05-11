Як виправляють помилки у прізвищі, даті чи цифрах у судовому рішенні

Чи можна виправити помилку у вироку або ухвалі суду: пояснення.

Процесуальне законодавство України передбачає окремий механізм виправлення описок та арифметичних помилок у судових рішеннях без зміни їх суті.

У суді зазначили, що точність судового рішення має істотне значення для правильного розуміння його змісту та належного виконання, проте під час оформлення рішення, ухвали чи вироку можуть траплятися технічні неточності: помилки у прізвищі, даті, адресі, номері документа або очевидні арифметичні помилки.

У Херсонському апеляційному суді пояснили, для усунення таких недоліків процесуальне законодавство передбачає окремий механізм — виправлення описок і арифметичних помилок, який не змінює суті ухваленого рішення.

Цивільний процес

У цивільному судочинстві це питання врегульоване статтею 269 Цивільного процесуального кодексу України. Суд може виправити описки чи арифметичні помилки як з власної ініціативи, так і за заявою учасників справи. Питання про внесення виправлень вирішується без повідомлення учасників справи, про що постановляється ухвала. Якщо ініціатором виступає сам суд, питання може розглядатися в судовому засіданні за участю учасників справи, однак їхня неявка не перешкоджає розгляду. Заява про внесення виправлень розглядається протягом десяти днів після її надходження.

Господарський процес

У господарському судочинстві аналогічні правила містить стаття 243 Господарського процесуального кодексу України. Суд також має право виправити описки та арифметичні помилки з власної ініціативи або за заявою учасників справи. Питання вирішується без повідомлення учасників справи, а за ініціативою суду — у судовому засіданні за участю сторін, при цьому їхня неявка не перешкоджає розгляду. Як і в цивільному процесі, заява розглядається протягом десяти днів, а ухвала про внесення виправлень надсилається всім особам, яким видавалося або надсилалося відповідне судове рішення.

Адміністративний процес

У адміністративному судочинстві порядок виправлення визначений статтею 253 Кодексу адміністративного судочинства України. Особливістю є те, що суд, який постановив рішення, може виправити описки та очевидні арифметичні помилки як за власною ініціативою, так і за заявою учасника справи чи іншої заінтересованої особи незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні. Це положення прямо закріплене в Кодексі адміністративного судочинства України.

Кримінальний процес

У кримінальному провадженні це питання врегульоване статтею 379 Кримінального процесуального кодексу України. Суд має право виправити описки й очевидні арифметичні помилки у своєму рішенні як з власної ініціативи, так і за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи, також незалежно від того, набрало рішення законної сили чи ні. Водночас, на відміну від цивільного та господарського процесів, питання про внесення виправлень у кримінальному провадженні вирішується в судовому засіданні. Учасники судового провадження повідомляються про дату, час і місце розгляду, але їх неприбуття, якщо вони були належно повідомлені, не перешкоджає вирішенню цього питання.

Що спільного для всіх видів судочинства

Спільною рисою є те, що виправлення описок не означає перегляду справи по суті. Йдеться виключно про усунення технічних неточностей, а не про зміну правової позиції суду чи змісту прийнятого рішення. Саме тому цей механізм є важливим інструментом забезпечення точності судового акта та його належного виконання.

