Конкурс в ВАКС: 6 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии проводила собеседования и определяла результаты квалификационного оценивания шестерых кандидатов в рамках конкурса на занятие должностей судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

По итогам заседания 8 мая Комиссия объявила следующие решения:

Кухта Владислав Александрович — 733,87 — подтвердил способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде.

Диденко Евгений Владимирович — 732,46 — подтвердил способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде.

Яцынина Марта-Мария Сергеевна — 733,53 — подтвердила способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде.

Рубащенко Николай Анатольевич — 736 — подтвердил способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде.

Антипенко Виктор Павлович — 732,34 — подтвердил способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде.

Тесленко Ирина Александровна — 732,52 — подтвердила способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде.

ВККС напомнила, что на этом этапе конкурса в ВАКС запланировано проведение собеседований с 22 кандидатами. Следующее заседание состоится 15 мая 2026 года.

