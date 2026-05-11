Конкурс до ВАКС: 6 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

20:14, 11 травня 2026
Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії проводила співбесіди та визначала результати кваліфікаційного оцінювання шістьох кандидатів у межах конкурсу на зайняття посад суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

За підсумками засідання 8 травня Комісія оголосила такі рішення:

Кухта Владислав Олександрович - 733,87 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді

Діденко Євген Володимирович - 732,46 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді

Яциніна Марта-Марія Сергіївна - 733,53 - підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді

Рубащенко Микола Анатолійович – 736 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді

Антипенко Віктор Павлович - 732,34 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді

Тесленко Ірина Олександрівна - 732,52 - підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді

ВККС нагадала, що на цьому етапі конкурсу до ВАКС заплановано проведення співбесід з 22 кандидатами. Наступне засідання відбудеться 15 травня 2026 року.

