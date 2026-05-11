В ЦНАПе объяснили, почему не могут проверять правильность документов

В ЦНАП разъяснили, кто отвечает за проверку документов и отказ в услугах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Центре предоставления административных услуг Шевченковского района Киева объяснили, чем отличаются ЦНАП и СНАП и почему посетителей иногда направляют на дополнительные консультации.

В ЦНАП отметили, что часто сталкиваются с возмущением граждан из-за большого количества необходимых документов, длительного рассмотрения заявлений или отказов в предоставлении услуг.

«Почему вы требуете так много документов?», «почему вы не можете сказать, правильно ли оформлены документы?» или «почему меня направляют на консультацию еще куда-то?» — такие вопросы регулярно задают посетители.

В центре подчеркнули, что ЦНАП и СНАП выполняют разные функции.

ЦНАП — это место, где граждане подают документы для получения административной услуги и получают результат. Администратор ЦНАП:

консультирует по порядку получения услуги и перечню необходимых документов

принимает документы

проверяет их наличие по перечню в информационной карточке

передает на рассмотрение в СНАП

выдает результат

В то же время администратор ЦНАП не определяет правильность оформления документов и не принимает решение о предоставлении услуги.

В ЦНАП также подчеркнули, что администратор не может отказать в регистрации заявления из-за неполного пакета документов, а лишь может предупредить заявителя о возможных недостатках.

СНАП — это субъект предоставления административной услуги, то есть орган власти, государственный регистратор или иная уполномоченная структура, которая непосредственно рассматривает документы и принимает решение.

Именно СНАП определяет перечень необходимых документов, требования к их оформлению, анализирует содержание поданных материалов, может оставить заявление без движения для устранения недостатков, а также принимает решение — предоставить услугу или отказать.

В Шевченковском ЦНАП объяснили, что именно поэтому по вопросам правильности документов или причин отказа граждан направляют на консультации к представителям СНАП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.