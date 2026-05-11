У ЦНАП пояснили, чому не можуть перевіряти правильність документів

У ЦНАП роз’яснили, хто відповідає за перевірку документів і відмови у послугах.

У Центрі надання адміністративних послуг Шевченківського району Києва пояснили, чим відрізняються ЦНАП і СНАП та чому відвідувачів інколи направляють на додаткові консультації.

У ЦНАП зазначили, що часто стикаються з обуренням громадян через велику кількість необхідних документів, тривалий розгляд заяв або відмови у наданні послуг.

«Чому ви вимагаєте так багато документів?», «чому ви не можете сказати, чи правильно оформлені документи?» або «чому мене направляють на консультацію ще кудись?» — такі запитання регулярно ставлять відвідувачі.

У центрі наголосили, що ЦНАП і СНАП виконують різні функції.

ЦНАП — це місце, де громадяни подають документи для отримання адміністративної послуги та отримують результат. Адміністратор ЦНАП:

консультує щодо порядку отримання послуги та переліку необхідних документів

приймає документи

перевіряє їх на наявність за переліком в інформаційній картці

передає на розгляд до СНАП

видає результат

Водночас адміністратор ЦНАП не визначає правильність оформлення документів і не ухвалює рішення щодо надання послуги.

У ЦНАП також підкреслили, що адміністратор не може відмовити у реєстрації заяви через неповний пакет документів, а лише може попередити заявника про можливі недоліки.

СНАП — це суб’єкт надання адміністративної послуги, тобто орган влади, державний реєстратор або інша уповноважена структура, яка безпосередньо розглядає документи та приймає рішення.

Саме СНАП визначає перелік необхідних документів, вимоги до їх оформлення, аналізує зміст поданих матеріалів, може залишити заяву без руху для усунення недоліків, а також ухвалює рішення — надати послугу чи відмовити.

У Шевченківському ЦНАП пояснили, що саме тому у питаннях щодо правильності документів або причин відмови громадян направляють на консультації до представників СНАП.

