Продали недвижимость в рассрочку: как правильно отразить доход в декларации

Как декларировать продажу недвижимости, если право собственности уже прекращено, а средства еще выплачиваются.

В случае продажи земельного участка или другого объекта недвижимости в рассрочку декларант должен отразить в декларации только фактически полученный доход за соответствующий отчетный период.

НАЗК подчеркивает: если недвижимость была отчуждена, в декларации необходимо отразить:

доход от продажи имущества;

сделку, на основании которой прекращено право собственности.

При этом сам объект недвижимости в разделе 3 «Объекты недвижимости» не указывается, если по состоянию на конец отчетного периода он уже не находился в собственности декларанта или члена его семьи.

Агентство привело пример продажи земельного участка членом семьи субъекта декларирования за 1,5 млн грн с выплатой средств равными частями в течение двух лет.

В таком случае:

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» необходимо указать только фактически полученную за отчетный период сумму, например 750 тыс. грн;

источником дохода указывается покупатель;

остальная часть средств декларируется в следующих отчетных периодах после их фактического получения.

Кроме того, раздел 12 «Денежные активы» заполняется только в случае, если совокупный объем денежных активов члена семьи превышает установленный порог в 50 прожиточных минимумов.

При этом раздел 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» в такой ситуации не заполняется, поскольку сделку заключал именно член семьи субъекта декларирования, а не сам декларант.

Также НАЗК подчеркивает, что продажа недвижимости обычно влечет необходимость подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

