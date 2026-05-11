  1. В Україні

Продали нерухомість у розстрочку: як правильно відобразити дохід у декларації

20:50, 11 травня 2026
Як декларувати продаж нерухомості, якщо право власності вже припинене, а кошти ще виплачуються.
У разі продажу земельної ділянки або іншого об’єкта нерухомості у розстрочку декларант має відобразити у декларації лише фактично отриманий дохід за відповідний звітний період.

НАЗК наголошує: якщо нерухомість була відчужена, у декларації необхідно відобразити:

  • дохід від продажу майна;
  • правочин, на підставі якого припинено право власності.

Водночас сам об’єкт нерухомості у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» не зазначається, якщо станом на кінець звітного періоду він уже не перебував у власності декларанта або члена його сім’ї.

Агентство навело приклад продажу земельної ділянки членом сім’ї суб’єкта декларування за 1,5 млн грн із виплатою коштів рівними частинами протягом двох років.

У такому випадку:

  • у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» потрібно вказати лише фактично отриману за звітний період суму, наприклад 750 тис. грн;
  • джерелом доходу зазначається покупець;
  • решта коштів декларується у наступних звітних періодах після їх фактичного отримання.

Крім того, розділ 12 «Грошові активи» заповнюється лише у разі, якщо сукупний обсяг грошових активів члена сім’ї перевищує встановлений поріг у 50 прожиткових мінімумів.

Водночас розділ 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» у такій ситуації не заповнюється, оскільки правочин укладав саме член сім’ї суб’єкта декларування, а не сам декларант.

Також НАЗК наголошує, що продаж нерухомості зазвичай зумовлює необхідність подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

