На Хмельнитчине правоохранители помогали сыну бывшего руководителя «заметать следы» ДТП – ГБР

22:36, 11 мая 2026
На Хмельнитчине двум правоохранителям, которые «заметали следы» вместе с водителем смертельного ДТП, сообщили о подозрении.
На Хмельнитчине Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум правоохранителям из Хмельницкой области, которых подозревают в помощи виновнику смертельного ДТП избежать ответственности.

По данным ГБР, авария произошла в ночь с 18 на 19 января 2026 года в селе Понинка Шепетовского района. Водитель автомобиля насмерть сбил 17-летнего велосипедиста. Парень погиб на месте происшествия.

Как установило следствие, правоохранители прибыли на вызов одновременно с отцом водителя, который ранее занимал руководящую должность в правоохранительных органах и был руководителем одного из полицейских.

В ГБР заявили, что после этого правоохранители вступили в сговор с целью сокрытия обстоятельств аварии.

По версии следствия, они выключили нагрудные камеры, помогли изменить положение транспортных средств после ДТП и не спешили проводить освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения.

Также до прибытия следственно-оперативной группы место аварии не было ограждено и не находилось под охраной, что усложнило расследование.

Несмотря на это, следователям удалось установить, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — анализ крови показал 1,73 промилле алкоголя.

Суд признал водителя виновным по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к 9 годам лишения свободы и запретили управлять транспортными средствами на аналогичный срок после отбытия наказания.

Двум правоохранителям инкриминируют сокрытие особо тяжкого преступления, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 396 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об их отстранении от должностей.

