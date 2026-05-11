На Хмельниччині правоохоронці допомагали сину колишнього керівника «замітали сліди» ДТП – ДБР

На Хмельниччині двом правоохоронцям, які «замітали сліди» разом із водієм смертельної ДТП, повідомили про підозру.

На Хмельниччині Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом правоохоронцям із Хмельницької області, яких підозрюють у допомозі винуватцю смертельної ДТП уникнути відповідальності.

За даними ДБР, аварія сталася в ніч з 18 на 19 січня 2026 року у селі Понінка Шепетівського району. Водій автомобіля на смерть збив 17-річного велосипедиста. Хлопець загинув на місці події.

Як встановило слідство, правоохоронці прибули на виклик одночасно з батьком водія, який раніше обіймав керівну посаду в органах правопорядку та був керівником одного з поліцейських.

У ДБР заявили, що після цього правоохоронці вступили у змову з метою приховування обставин аварії.

За версією слідства, вони вимкнули нагрудні камери, допомогли змінити положення транспортних засобів після ДТП та не поспішали проводити огляд водія на стан алкогольного сп’яніння.

Також до прибуття слідчо-оперативної групи місце аварії не було огороджене та не перебувало під охороною, що ускладнило розслідування.

Попри це, слідчим вдалося встановити, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння — аналіз крові показав 1,73 проміле алкоголю.

Суд визнав водія винним за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Його засудили до 9 років позбавлення волі та заборонили керувати транспортними засобами на аналогічний строк після відбуття покарання.

Двом правоохоронцям інкримінують приховування особливо тяжкого злочину, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 396 КК України).

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про їхнє відсторонення від посад.

