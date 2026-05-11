  1. В Україні

На Хмельниччині правоохоронці допомагали сину колишнього керівника «замітали сліди» ДТП – ДБР

22:36, 11 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На Хмельниччині двом правоохоронцям, які «замітали сліди» разом із водієм смертельної ДТП, повідомили про підозру.
На Хмельниччині правоохоронці допомагали сину колишнього керівника «замітали сліди» ДТП – ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом правоохоронцям із Хмельницької області, яких підозрюють у допомозі винуватцю смертельної ДТП уникнути відповідальності.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними ДБР, аварія сталася в ніч з 18 на 19 січня 2026 року у селі Понінка Шепетівського району. Водій автомобіля на смерть збив 17-річного велосипедиста. Хлопець загинув на місці події.

Як встановило слідство, правоохоронці прибули на виклик одночасно з батьком водія, який раніше обіймав керівну посаду в органах правопорядку та був керівником одного з поліцейських.

У ДБР заявили, що після цього правоохоронці вступили у змову з метою приховування обставин аварії.

За версією слідства, вони вимкнули нагрудні камери, допомогли змінити положення транспортних засобів після ДТП та не поспішали проводити огляд водія на стан алкогольного сп’яніння.

Також до прибуття слідчо-оперативної групи місце аварії не було огороджене та не перебувало під охороною, що ускладнило розслідування.

Попри це, слідчим вдалося встановити, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння — аналіз крові показав 1,73 проміле алкоголю.

Суд визнав водія винним за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Його засудили до 9 років позбавлення волі та заборонили керувати транспортними засобами на аналогічний строк після відбуття покарання.

Двом правоохоронцям інкримінують приховування особливо тяжкого злочину, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 396 КК України).

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про їхнє відсторонення від посад.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція ДТП ДБР автомобіль

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВС дозволив ТЦК оскаржувати рішення про самостійне виховання дитини військовозобов'язаними, які уникають мобілізації

ВС дійшов висновку, що ТЦК має право оскаржувати рішення у сімейних спорах, якщо вони можуть створювати підстави для відстрочки або звільнення від військової служби.

Тимчасові заходи ЄСПЛ у справі Dziurda: чи може держава ігнорувати результати законного обрання суддів

Страсбург створює новий прецедент: блокування присяги суддів вважається загрозою верховенству права.

Чи є обіцянка хабаря таким самим злочином, як його надання: Верховна Рада уточнить покарання

Верховна Рада планує виправити помилку в КК, через яку пропозиція хабаря топ посадовцю прирівнювалася до його надання.

Податковий кодекс хочуть «підлатати»: що зміниться в процедурі оскарження

Податкові норми пропонують узгодити із законом про адмінпроцедуру.

Як законодавство та судова практика регулюють авторське право на ШІ-контент

ШІ вже створює код, тексти та дизайн, але питання належності прав на такий контент досі залишається відкритим.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]