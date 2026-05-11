Налоговая скидка на аренду жилья для ВПЛ: в ГНС пояснили, какие документы обязательны

Для получения скидки обязательными являются договор аренды, подтверждение расходов и справка о статусе ВПЛ, а также ряд сопроводительных заявлений.

В Государственной налоговой службе в Ивано-Франковской области разъяснили, какие документы необходимо подать гражданину вместе с декларацией об имущественном положении и доходах для получения налоговой скидки за аренду жилья. Речь идет, в частности, о случаях, когда заявителем является внутренне перемещенное лицо.

Правовое регулирование и подача декларации

В ГНС отмечают, что порядок начисления налоговой скидки определяется статьей 166 Налогового кодекса Украины.

Для ее получения налогоплательщик подает декларацию об имущественном положении и доходах вместе с подтверждающими документами в контролирующий орган, в котором состоит на учете.

Если расходы подтверждены электронным расчетным документом, в декларации указываются только его реквизиты.

Подтверждение статуса внутренне перемещенного лица

Согласно Закону Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», факт внутреннего перемещения подтверждается справкой о постановке на учет ВПЛ.

Такие лица обязаны уведомлять налоговые органы об изменении своих данных, в частности места регистрации и фактического проживания, путем подачи заявления по форме № 5ДР о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков.

Куда подается декларация

В ГНС поясняют, что внутренне перемещенное лицо подает декларацию в тот контролирующий орган, где оно состоит на учете и куда поданы соответствующие документы.

Договор аренды жилья

Правовые основы договора аренды жилья определены главой 59 Гражданского кодекса Украины.

Договор аренды жилья заключается в письменной форме. В ГНС подчеркивают, что наличие гражданско-правового договора является обязательным условием для признания операции арендной.

Размер арендной платы определяется непосредственно в договоре.

Условия для получения налоговой скидки

В соответствии с Налоговым кодексом, для получения налоговой скидки налогоплательщик подает заявление в произвольной форме, в котором указывается, что он и/или члены его семьи первой степени родства:

не имеют в собственности пригодного для проживания жилья за пределами временно оккупированных территорий Украины;

не получают бюджетную помощь на покрытие расходов на проживание.

В заявлении должны быть указаны данные, позволяющие идентифицировать членов семьи: фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или паспортные данные.

К членам семьи первой степени родства относятся родители, супруг или супруга и дети, в том числе усыновленные.

Перечень документов для получения скидки

Для получения налоговой скидки за аренду жилья внутренне перемещенное лицо подает в налоговый орган:

декларацию об имущественном положении и доходах;

копию справки ВПЛ;

копию договора аренды жилья;

копии платежных документов, подтверждающих оплату (кроме электронных расчетных документов);

заявление с подтверждением отсутствия оснований, лишающих права на скидку.

Дополнительные подтверждающие документы

При необходимости могут подаваться дополнительные документы, в частности:

выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

справки органов социальной защиты о получении или неполучении пособия на проживание.

В ГНС подчеркивают, что эти документы позволяют подтвердить право плательщика на получение налоговой скидки.

