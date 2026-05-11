  1. В Украине

Налоговая скидка на аренду жилья для ВПЛ: в ГНС пояснили, какие документы обязательны

22:54, 11 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для получения скидки обязательными являются договор аренды, подтверждение расходов и справка о статусе ВПЛ, а также ряд сопроводительных заявлений.
Налоговая скидка на аренду жилья для ВПЛ: в ГНС пояснили, какие документы обязательны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственной налоговой службе в Ивано-Франковской области разъяснили, какие документы необходимо подать гражданину вместе с декларацией об имущественном положении и доходах для получения налоговой скидки за аренду жилья. Речь идет, в частности, о случаях, когда заявителем является внутренне перемещенное лицо.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Правовое регулирование и подача декларации

В ГНС отмечают, что порядок начисления налоговой скидки определяется статьей 166 Налогового кодекса Украины.

Для ее получения налогоплательщик подает декларацию об имущественном положении и доходах вместе с подтверждающими документами в контролирующий орган, в котором состоит на учете.

Если расходы подтверждены электронным расчетным документом, в декларации указываются только его реквизиты.

Подтверждение статуса внутренне перемещенного лица

Согласно Закону Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», факт внутреннего перемещения подтверждается справкой о постановке на учет ВПЛ.

Такие лица обязаны уведомлять налоговые органы об изменении своих данных, в частности места регистрации и фактического проживания, путем подачи заявления по форме № 5ДР о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков.

Куда подается декларация

В ГНС поясняют, что внутренне перемещенное лицо подает декларацию в тот контролирующий орган, где оно состоит на учете и куда поданы соответствующие документы.

Договор аренды жилья

Правовые основы договора аренды жилья определены главой 59 Гражданского кодекса Украины.

Договор аренды жилья заключается в письменной форме. В ГНС подчеркивают, что наличие гражданско-правового договора является обязательным условием для признания операции арендной.

Размер арендной платы определяется непосредственно в договоре.

Условия для получения налоговой скидки

В соответствии с Налоговым кодексом, для получения налоговой скидки налогоплательщик подает заявление в произвольной форме, в котором указывается, что он и/или члены его семьи первой степени родства:

  • не имеют в собственности пригодного для проживания жилья за пределами временно оккупированных территорий Украины;
  • не получают бюджетную помощь на покрытие расходов на проживание.

В заявлении должны быть указаны данные, позволяющие идентифицировать членов семьи: фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или паспортные данные.

К членам семьи первой степени родства относятся родители, супруг или супруга и дети, в том числе усыновленные.

Перечень документов для получения скидки

Для получения налоговой скидки за аренду жилья внутренне перемещенное лицо подает в налоговый орган:

  • декларацию об имущественном положении и доходах;
  • копию справки ВПЛ;
  • копию договора аренды жилья;
  • копии платежных документов, подтверждающих оплату (кроме электронных расчетных документов);
  • заявление с подтверждением отсутствия оснований, лишающих права на скидку.

Дополнительные подтверждающие документы

При необходимости могут подаваться дополнительные документы, в частности:

  • выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;
  • справки органов социальной защиты о получении или неполучении пособия на проживание.

В ГНС подчеркивают, что эти документы позволяют подтвердить право плательщика на получение налоговой скидки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ВПЛ ГНС аренда

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВС разрешил ТЦК обжаловать решения о самостоятельном воспитании ребёнка военнообязанными, которые уклоняются от мобилизации

ВС пришёл к выводу, что ТЦК имеет право обжаловать решения по семейным спорам, если они могут создавать основания для отсрочки или освобождения от военной службы.

Временные меры ЕСПЧ по делу Dziurda: может ли государство игнорировать результаты законного избрания судей

Страсбург создает новый прецедент: блокирование присяги судей считается угрозой верховенству права.

Является ли обещание взятки таким же преступлением, как его предоставление: Верховная Рада уточнит наказание

Верховная Рада планирует исправить ошибку в УК, из-за которой предложение взятки топ-чиновнику приравнивалось к его предоставлению.

Налоговый кодекс хотят «подлатать»: что изменится в процедуре обжалования

Налоговые нормы предлагают согласовать с законом об админпроцедуре.

Как законодательство и судебная практика регулируют авторское право на ИИ-контент

ИИ уже создаёт код, тексты и дизайн, однако вопрос принадлежности прав на такой контент до сих пор остаётся открытым.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]