Податкова знижка за оренду житла для ВПО: у ДПС пояснили, які документи обов’язкові

22:54, 11 травня 2026
Для отримання знижки обов’язковими є договір оренди, підтвердження витрат і довідка ВПО, а також низка супровідних заяв.
У Державній податковій службі в Івано-Франківській області роз’яснили, які документи необхідно подати громадянину разом із декларацією про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки за оренду житла. Йдеться, зокрема, про випадки, коли заявником є внутрішньо переміщена особа.

Правове регулювання та подання декларації

У ДПС зазначають, що порядок нарахування податкової знижки визначається статтею 166 Податкового кодексу України.

Для її отримання платник податків подає декларацію про майновий стан і доходи разом із підтвердними документами до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку.

Якщо витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, у декларації зазначаються лише його реквізити.

Підтвердження статусу внутрішньо переміщеної особи

Згідно із Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік ВПО.

Такі особи зобов’язані повідомляти податкові органи про зміну своїх даних, зокрема місця реєстрації та фактичного проживання, шляхом подання заяви за формою № 5ДР про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.

Куди подається декларація

У ДПС пояснюють, що внутрішньо переміщена особа подає декларацію до того контролюючого органу, де вона перебуває на обліку та куди подано відповідні документи.

Договір оренди житла

Правові засади договору найму житла визначені главою 59 Цивільного кодексу України.

Договір оренди житла укладається у письмовій формі. У ДПС наголошують, що наявність цивільно-правового договору є обов’язковою умовою для визнання операції орендною.

Розмір орендної плати визначається безпосередньо в договорі.

Умови для отримання податкової знижки

Відповідно до Податкового кодексу, для отримання податкової знижки платник податків подає заяву у довільній формі, в якій зазначається, що він та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення:

  • не мають у власності придатного для проживання житла поза межами тимчасово окупованих територій України;
  • не отримують бюджетної допомоги на покриття витрат на проживання.

У заяві мають бути дані, що дозволяють ідентифікувати членів сім’ї: прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні дані.

До членів сім’ї першого ступеня споріднення належать батьки, чоловік або дружина та діти, у тому числі усиновлені.

Перелік документів для отримання знижки

Для отримання податкової знижки за оренду житла внутрішньо переміщена особа подає до податкового органу:

  • декларацію про майновий стан і доходи;
  • копію довідки ВПО;
  • копію договору оренди житла;
  • копії платіжних документів, що підтверджують сплату (крім електронних розрахункових документів);
  • заяву із підтвердженням відсутності підстав, що позбавляють права на знижку.

Додаткові підтвердні документи

За потреби можуть подаватися додаткові документи, зокрема:

  • витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • довідки органів соціального захисту щодо отримання або неотримання допомоги на проживання.

У ДПС підкреслюють, що ці документи дозволяють підтвердити право платника на отримання податкової знижки.

Стрічка новин

