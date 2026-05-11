В Киеве задержали заведующего отделением и психиатра за вымогательство $25 тысяч у пациента с психическим заболеванием

По данным прокуратуры, медики вымогали деньги за лечение и оформление инвалидности у пациента с психическим заболеванием.

В Киеве правоохранители задержали заведующего психиатрическим отделением и врача-психиатра одной из столичных больниц по подозрению в вымогательстве 25 тысяч долларов США у пациента за назначение лечения и содействие в оформлении документов для получения группы инвалидности. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры заведующему психиатрическим отделением и врачу-психиатру сообщено о подозрениях по ч. 2 ст. 28 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, к заведующему отделением обратились в интересах мужчины, страдающего психическими заболеваниями, с просьбой помочь с оформлением инвалидности.

Установлено, что имеющиеся медицинские показатели и диагнозы могли служить основанием для ее получения.

В ответ заведующий сообщил, что пациент должен пройти длительное стационарное лечение сроком до 150 дней, за которое необходимо заплатить 25 тысяч долларов США. Сумму он объяснил «сложными временами».

Заведующего психиатрическим отделением и врача-психиатра задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 миллионов гривен.

Инкриминируемые статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

