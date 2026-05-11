  1. В Украине

В Киеве задержали заведующего отделением и психиатра за вымогательство $25 тысяч у пациента с психическим заболеванием

23:12, 11 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По данным прокуратуры, медики вымогали деньги за лечение и оформление инвалидности у пациента с психическим заболеванием.
В Киеве задержали заведующего отделением и психиатра за вымогательство $25 тысяч у пациента с психическим заболеванием
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители задержали заведующего психиатрическим отделением и врача-психиатра одной из столичных больниц по подозрению в вымогательстве 25 тысяч долларов США у пациента за назначение лечения и содействие в оформлении документов для получения группы инвалидности. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры заведующему психиатрическим отделением и врачу-психиатру сообщено о подозрениях по ч. 2 ст. 28 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, к заведующему отделением обратились в интересах мужчины, страдающего психическими заболеваниями, с просьбой помочь с оформлением инвалидности.

Установлено, что имеющиеся медицинские показатели и диагнозы могли служить основанием для ее получения.

В ответ заведующий сообщил, что пациент должен пройти длительное стационарное лечение сроком до 150 дней, за которое необходимо заплатить 25 тысяч долларов США. Сумму он объяснил «сложными временами».

Заведующего психиатрическим отделением и врача-психиатра задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 миллионов гривен.

Инкриминируемые статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев инвалидность

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВС разрешил ТЦК обжаловать решения о самостоятельном воспитании ребёнка военнообязанными, которые уклоняются от мобилизации

ВС пришёл к выводу, что ТЦК имеет право обжаловать решения по семейным спорам, если они могут создавать основания для отсрочки или освобождения от военной службы.

Временные меры ЕСПЧ по делу Dziurda: может ли государство игнорировать результаты законного избрания судей

Страсбург создает новый прецедент: блокирование присяги судей считается угрозой верховенству права.

Является ли обещание взятки таким же преступлением, как его предоставление: Верховная Рада уточнит наказание

Верховная Рада планирует исправить ошибку в УК, из-за которой предложение взятки топ-чиновнику приравнивалось к его предоставлению.

Налоговый кодекс хотят «подлатать»: что изменится в процедуре обжалования

Налоговые нормы предлагают согласовать с законом об админпроцедуре.

Как законодательство и судебная практика регулируют авторское право на ИИ-контент

ИИ уже создаёт код, тексты и дизайн, однако вопрос принадлежности прав на такой контент до сих пор остаётся открытым.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]