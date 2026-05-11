У Києві затримали завідувача відділення та психіатра за вимагання $25 тисяч у пацієнта зі психічним захворюванням

23:12, 11 травня 2026
За даними прокуратури, медики вимагали гроші за лікування та оформлення інвалідності пацієнту з психічним захворюванням.
У Києві правоохоронці затримали завідувача психіатричного відділення та лікаря-психіатра однієї зі столичних лікарень за підозрою у вимаганні 25 тисяч доларів США у пацієнта за призначення лікування та сприяння в оформленні документів для отримання групи інвалідності. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завідувачу психіатричного відділення та лікарю-психіатру повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, до завідувача відділення звернулися в інтересах чоловіка, який має психічні захворювання, з проханням допомогти з оформленням інвалідності.

Встановлено, що наявні медичні показники та діагнози могли бути підставою для її отримання.

У відповідь завідувач повідомив, що пацієнт має пройти тривале стаціонарне лікування строком до 150 днів, за яке необхідно сплатити 25 тисяч доларів США. Суму він пояснив «складними часами».

Завідувача психіатричного відділення та лікаря-психіатра затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3 мільйони гривень.

Інкриміновані статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.

