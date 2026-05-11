Налоги на международные посылки: в Минфине ответили, подорожают ли товары в украинских магазинах

23:30, 11 мая 2026
В ведомстве отрицают риск роста цен, объясняя, что изменения касаются только импортных онлайн-заказов и не влияют на внутренний рынок.
В Министерстве финансов объяснили ключевые подходы к предложенной модели налогообложения международных почтовых отправлений, предусмотренной законопроектами 15112-Д и 12360. Документ вызвал активное обсуждение среди общественности и бизнеса, в частности относительно возможной отмены льгот на посылки из-за рубежа.

В ведомстве отмечают, что предложение направлено на выравнивание условий конкуренции и приближение налоговых правил к европейским стандартам.

Миф: украинские магазины поднимут цены

В публичном пространстве распространяется мнение, что после введения новой модели налогообложения украинские магазины могут повысить цены на товары.

Реальность: налоговая нагрузка для украинского бизнеса не меняется

В Минфине отмечают, что украинские производители и ритейл уже работают в действующей налоговой системе и уплачивают все предусмотренные налоги. Поэтому предложенные изменения не создают для них дополнительной фискальной нагрузки.

Реформа, по объяснению ведомства, не влияет на внутренний рынок как источник роста расходов, а лишь устраняет налоговое преимущество, которым сейчас обладают отдельные иностранные онлайн-платформы при поставке товаров.

Также в министерстве отмечают, что ни одна из профильных бизнес-ассоциаций, торговых сетей или производителей не заявляла о необходимости повышения цен в связи с этой инициативой.

Отдельно подчеркивается, что опыт Европейского Союза, который отменил аналогичные налоговые льготы в 2021 году, не привел к массовому росту цен на товары для потребителей.

В Министерстве финансов отмечают, что внедрение современной модели налогообложения электронной торговли является шагом в направлении гармонизации украинского законодательства с правилами Европейского Союза.

Также в ведомстве считают, что реформа должна способствовать укреплению финансовой устойчивости государства и созданию более равных условий для участников рынка.

