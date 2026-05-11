Податки на міжнародні посилки: у Мінфіні відповіли, чи подорожчають товари в українських магазинах

У відомстві заперечують ризик зростання цін, пояснюючи, що зміни стосуються лише імпортних онлайн-замовлень і не впливають на внутрішній ринок.

У Міністерстві фінансів пояснили ключові підходи до запропонованої моделі оподаткування міжнародних поштових відправлень, що передбачена законопроєктами 15112–Д та 12360. Документ викликав активне обговорення серед громадськості та бізнесу, зокрема щодо можливого скасування пільг на посилки з-за кордону.

У відомстві наголошують, що пропозиція спрямована на вирівнювання умов конкуренції та наближення податкових правил до європейських стандартів.

Міф: українські магазини піднімуть ціни

У публічному просторі поширюється думка, що після запровадження нової моделі оподаткування українські магазини можуть підвищити ціни на товари.

Реальність: податкове навантаження для українського бізнесу не змінюється

У Мінфіні зазначають, що українські виробники та ритейл уже працюють у чинній податковій системі та сплачують усі передбачені податки. Тому запропоновані зміни не створюють для них додаткового фіскального навантаження.

Реформа, за поясненням відомства, не впливає на внутрішній ринок як джерело зростання витрат, а лише усуває податкову перевагу, яку нині мають окремі іноземні онлайн-платформи при постачанні товарів.

Також у міністерстві зазначають, що жодна з профільних бізнес-асоціацій, торгових мереж чи виробників не заявляла про необхідність підвищення цін у зв’язку з цією ініціативою.

Окремо підкреслюється, що досвід Європейського Союзу, який скасував аналогічні податкові пільги у 2021 році, не призвів до масового зростання цін на товари для споживачів.

У Міністерстві фінансів зазначають, що запровадження сучасної моделі оподаткування електронної торгівлі є кроком у напрямку гармонізації українського законодавства з правилами Європейського Союзу.

Також у відомстві вважають, що реформа має сприяти зміцненню фінансової стійкості держави та створенню більш рівних умов для учасників ринку.

