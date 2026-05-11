Почему в разных сервисных центрах выдают разные серии номерных знаков и куда пропадают «красивые» комбинации — объяснили в МВД

23:48, 11 мая 2026
Популярные номерные знаки часто уже выданы или зарезервированы через онлайн-сервисы.
В Главном сервисном центре МВД объяснили особенности выдачи номерных знаков для транспортных средств и причины, по которым в разных сервисных центрах могут одновременно использоваться разные серии.

Номерные знаки выдают по мере наличия

В ведомстве отмечают, что выдача номерных знаков осуществляется постепенно — в зависимости от их наличия и использования в конкретном территориальном сервисном центре МВД.

Из-за этого в разных регионах или даже в пределах одной области могут одновременно выдаваться номерные знаки разных серий.

Что происходит с «красивыми» номерами

В МВД также пояснили, что популярные или так называемые «красивые» комбинации цифр не всегда доступны, поскольку могут быть уже выданы другим владельцам или предварительно забронированы онлайн.

В частности, часть таких номеров резервируется через электронный сервис.

Как проверить и забронировать номер

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что проверить наличие желаемого номерного знака и осуществить его бронирование можно онлайн через Кабинет водителя.

Бронирование номерного знака действует в течение 15 календарных дней.

