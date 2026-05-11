Чому в різних сервісних центрах видають різні серії номерних знаків і куди зникають «красиві» комбінації – пояснили у МВС

Популярні номерні знаки часто вже видані або зарезервовані через онлайн-сервіси.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Головному сервісному центрі МВС пояснили особливості видачі номерних знаків для транспортних засобів і причини, чому в різних сервісних центрах можуть одночасно використовуватися різні серії.

Номерні знаки видають у міру наявності

У відомстві зазначають, що видача номерних знаків здійснюється поступово — залежно від їх наявності та використання в конкретному територіальному сервісному центрі МВС.

Через це в різних регіонах або навіть у межах однієї області можуть одночасно видаватися номерні знаки різних серій.

Що відбувається з «красивими» номерами

У МВС також пояснили, що популярні або так звані «красиві» комбінації цифр не завжди доступні, оскільки можуть бути вже видані іншим власникам або попередньо заброньовані онлайн.

Зокрема, частина таких номерів резервується через електронний сервіс.

Як перевірити та забронювати номер

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що перевірити наявність бажаного номерного знака та здійснити його бронювання можна онлайн через Кабінет водія.

Бронювання номерного знака діє протягом 15 календарних днів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.