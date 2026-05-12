Как исправить ошибки в декларации по налогу на прибыль, чтобы не получить штраф от ГНС
В ГНС напомнили налогоплательщикам о механизме исправления ошибок в декларации по налогу на прибыль и обратили внимание на налоговые послабления, действующие во время военного положения.
В Главном управлении ГНС в Киевской области отметили, что Налоговый кодекс Украины предусматривает два способа самостоятельного исправления ошибок:
- через уточняющую декларацию;
- в составе текущей декларации через приложение ВП.
В ГНС отметили, что уточняющая декларация подается как отдельный документ и является более целесообразной, если необходимо оперативно исправить ситуацию или скорректировать несколько отчетных периодов.
Также отдельно налоговики подчеркнули, что налог на прибыль рассчитывается нарастающим итогом. Поэтому ошибка в одном периоде автоматически влияет на последующие отчетные периоды.
К примеру: если неточность была допущена в декларации за I квартал, корректировки могут потребовать также показатели за полугодие, девять месяцев и годовой отчет.
Отдельно в ГНС обратили внимание на вопрос финансовой отчетности. Если ошибка повлияла на бухгалтерские показатели, вместе с уточняющей декларацией необходимо подавать и исправленную финансовую отчетность.
Если же ошибка имеет исключительно налоговый характер, например касается расчета налоговых разниц, повторная подача финансовой отчетности не является обязательной.
В случае возникновения недоплаты после исправления декларации:
- при подаче уточняющей декларации сумму необходимо уплатить до или в момент ее подачи;
- при использовании приложения ВП — в сроки, установленные для текущей декларации.
Также важно обеспечить логическую согласованность всех показателей, чтобы избежать дополнительных запросов со стороны контролирующего органа.
Кроме того, во время военного положения для плательщиков действуют важные послабления.
В частности, при самостоятельном исправлении ошибок, которые привели к занижению налоговых обязательств:
- не начисляются штрафы в размере 3% или 5%;
- не применяется пеня.
Эти правила распространяются как на ошибки, допущенные во время военного положения, так и на довоенные периоды.
Также в налоговой напомнили, что общий срок для исправления ошибок составляет 1 095 дней. В то же время этот срок был приостановлен в период с 18 марта 2020 года по 31 июля 2023 года.
Поэтому в 2026 году налогоплательщики еще могут исправлять отдельные ошибки, допущенные, в частности, в 2021 году.
