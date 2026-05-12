Как исправить ошибки в декларации по налогу на прибыль, чтобы не получить штраф от ГНС

Ошибка в декларации по налогу на прибыль: как исправить без штрафов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ГНС напомнили налогоплательщикам о механизме исправления ошибок в декларации по налогу на прибыль и обратили внимание на налоговые послабления, действующие во время военного положения.

В Главном управлении ГНС в Киевской области отметили, что Налоговый кодекс Украины предусматривает два способа самостоятельного исправления ошибок:

через уточняющую декларацию;

в составе текущей декларации через приложение ВП.

В ГНС отметили, что уточняющая декларация подается как отдельный документ и является более целесообразной, если необходимо оперативно исправить ситуацию или скорректировать несколько отчетных периодов.

Также отдельно налоговики подчеркнули, что налог на прибыль рассчитывается нарастающим итогом. Поэтому ошибка в одном периоде автоматически влияет на последующие отчетные периоды.

К примеру: если неточность была допущена в декларации за I квартал, корректировки могут потребовать также показатели за полугодие, девять месяцев и годовой отчет.

Отдельно в ГНС обратили внимание на вопрос финансовой отчетности. Если ошибка повлияла на бухгалтерские показатели, вместе с уточняющей декларацией необходимо подавать и исправленную финансовую отчетность.

Если же ошибка имеет исключительно налоговый характер, например касается расчета налоговых разниц, повторная подача финансовой отчетности не является обязательной.

В случае возникновения недоплаты после исправления декларации:

при подаче уточняющей декларации сумму необходимо уплатить до или в момент ее подачи;

при использовании приложения ВП — в сроки, установленные для текущей декларации.

Также важно обеспечить логическую согласованность всех показателей, чтобы избежать дополнительных запросов со стороны контролирующего органа.

Кроме того, во время военного положения для плательщиков действуют важные послабления.

В частности, при самостоятельном исправлении ошибок, которые привели к занижению налоговых обязательств:

не начисляются штрафы в размере 3% или 5%;

не применяется пеня.

Эти правила распространяются как на ошибки, допущенные во время военного положения, так и на довоенные периоды.

Также в налоговой напомнили, что общий срок для исправления ошибок составляет 1 095 дней. В то же время этот срок был приостановлен в период с 18 марта 2020 года по 31 июля 2023 года.

Поэтому в 2026 году налогоплательщики еще могут исправлять отдельные ошибки, допущенные, в частности, в 2021 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.