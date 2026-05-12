Як виправити помилки в декларації з податку на прибуток, щоб не отримати штраф від ДПС
У ДПС нагадали платникам податків про механізм виправлення помилок у декларації з податку на прибуток та звернули увагу на податкові послаблення, які діють під час воєнного стану.
У Головному управлінні ДПС у Київській області зазначили, що Податковий кодекс України передбачає два способи самостійного виправлення помилок:
- через уточнюючу декларацію;
- у складі поточної декларації через додаток ВП.
У ДПС зазначили, що уточнююча декларація подається як окремий документ і є більш доцільною, якщо потрібно оперативно виправити ситуацію або скоригувати кілька звітних періодів.
Також окремо податківці наголосили, що податок на прибуток розраховується наростаючим підсумком. Тому помилка в одному періоді автоматично впливає на наступні звітні періоди.
До прикладу: якщо неточність була допущена у декларації за І квартал, коригування можуть потребувати також показники за півріччя, дев’ять місяців та річний звіт.
Окремо у ДПС звернули увагу на питання фінансової звітності. Якщо помилка вплинула на бухгалтерські показники, разом з уточнюючою декларацією потрібно подавати й виправлену фінансову звітність.
Якщо ж помилка має виключно податковий характер, наприклад стосується розрахунку податкових різниць, повторне подання фінансової звітності не є обов’язковим.
У разі виникнення недоплати після виправлення декларації:
- при поданні уточнюючої декларації суму необхідно сплатити до або на момент її подання;
- при використанні додатка ВП — у строки, встановлені для поточної декларації.
Також важливо забезпечити логічну узгодженість усіх показників, щоб уникнути додаткових запитів з боку контролюючого органу.
Крім того, під час воєнного стану для платників діють важливі послаблення.
Зокрема, при самостійному виправленні помилок, які призвели до заниження податкових зобов’язань:
- не нараховуються штрафи у розмірі 3% або 5%;
- не застосовується пеня.
Ці правила поширюються як на помилки, допущені під час воєнного стану, так і на довоєнні періоди.
Також у податковій нагадали, що загальний строк для виправлення помилок становить 1 095 днів. Водночас цей строк був зупинений у період з 18 березня 2020 року по 31 липня 2023 року.
Тому у 2026 році платники податків ще можуть виправляти окремі помилки, допущені, зокрема, у 2021 році.
