єЧерга для пересечения границы автоматически будет проверять наличие «Зеленой карты»

В Украине запустят новый функционал в сервисе єЧерга, который поможет водителям заранее проверять наличие действующего международного страхового сертификата «Зеленая карта» перед пересечением государственной границы.

Как сообщило Моторное (транспортное) страховое бюро Украины, начиная с 12 мая 2026 года, при бронировании места в онлайн-очереди система автоматически будет проверять наличие страхового сертификата «Зеленая карта», а пользователи смогут видеть в личном кабинете информацию о статусе страхового покрытия.

Новый функционал призван прежде всего помочь водителям избежать распространенных ситуаций, когда страховой сертификат оформляется непосредственно перед выездом и на момент прибытия к пункту пропуска еще не вступает в силу, что делает невозможным пересечение государственной границы.

Как будет работать новый функционал:

при бронировании места в «єЧерзі» система автоматически будет проверять наличие действующего сертификата «Зеленая карта»;

если страховое покрытие отсутствует, пользователь получит соответствующее уведомление в личном кабинете;

если сертификат оформлен, но еще не вступил в силу (например, оформлен накануне поездки), запись в очереди может оставаться активной до момента получения статуса «На въезд» к пункту пропуска, но после этого она также будет отменена.

МТСБУ обращает внимание, что договор «Зеленая карта» вступает в силу не ранее следующего дня после оформления, поскольку информация о договоре должна быть внесена в Единую централизованную базу данных МТСБУ. Благодаря новому функционалу водители смогут еще на этапе планирования поездки убедиться, что их страховой сертификат является действующим.

Кроме этого, в личном кабинете сервиса «єЧерга» пользователи смогут видеть информацию о сроке действия договора страхования во время пребывания в очереди и ожидания пересечения границы. Это станет дополнительным информированием о сроке действия сертификата, особенно если водитель планирует находиться за границей дольше, чем предполагалось, и позволит заранее позаботиться о его продлении.