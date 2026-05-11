єЧерга для перетину кордону автоматично перевірятиме наявність «Зеленої картки»

Новий функціонал покликаний насамперед допомогти водіям уникнути поширених ситуацій, коли страховий сертифікат оформлюється безпосередньо перед виїздом і на момент прибуття до пункту пропуску ще не набуває чинності, що унеможливлює перетин державного кордону.

В Україні запустять новий функціоналу в сервісі єЧерга, який допоможе водіям завчасно перевіряти наявність чинного міжнародного страхового сертифіката «Зелена картка» перед перетином державного кордону.

Як повідомило Моторне (транспортне) страхове бюро України, починаючи з 12 травня 2026 року, під час бронювання місця в онлайн-черзі система автоматично перевірятиме наявність страхового сертифікату «Зелена картка», а користувачі зможуть бачити в особистому кабінеті інформацію про статус страхового покриття.

Як працюватиме новий функціонал:

під час бронювання місця в «єЧерзі» система автоматично перевірятиме наявність чинного сертифіката «Зелена картка»;

якщо страхове покриття відсутнє, користувач отримає відповідне сповіщення в особистому кабінеті;

якщо сертифікат оформлений, але ще не набув чинності (наприклад, оформлений напередодні поїздки), запис у черзі може залишатися активним до моменту отримання статусу “На в’їзд”до пункту пропуску, але після він також буде скасований.

МТСБУ звертає увагу, що договір «Зелена картка» набирає чинності не раніше наступного дня після оформлення, оскільки інформація про договір має бути внесена до Єдиної централізованої бази даних МТСБУ. Завдяки новому функціоналу водії зможуть ще на етапі планування поїздки переконатися, що їхній страховий сертифікат є чинним.

Окрім цього, в особистому кабінеті сервісу «єЧерга» користувачі зможуть бачити інформацію про строк дії договору страхування під час перебування в черзі та очікування перетину кордону. Це стане додатковим інформуванням про термін дії сертифіката, особливо якщо водій планує перебувати за кордоном довше, ніж передбачалося, та дозволить завчасно подбати про його продовження.

