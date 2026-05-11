Украина начала подготовку соглашения drone deal с Канадой, — Владимир Зеленский

20:00, 11 мая 2026
Почти 20 стран работают с Украиной над соглашениями в сфере дронов.
Фото: REUTERS/Stringer/File Photo
Украина начала подготовку соглашения с Канадой в рамках формата drone deal. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По словам Главы государства, будущая договоренность станет важным шагом в расширении сотрудничества в сфере безопасности и производства беспилотных технологий.

«Начали подготовку такого соглашения drone deal также с Канадой, и это очень весомое расширение сотрудничества в сфере безопасности», — заявил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что около 20 государств уже сотрудничают с Украиной на разных уровнях в рамках drone deals. На данный момент подписаны четыре соответствующих соглашения, а в рамках этих договоренностей готовятся первые контракты между производителями.

По словам Зеленского, полномасштабная агрессия РФ существенно изменила характер современной войны, а угрозы, связанные с использованием дронов, стали значительно более масштабными.

Президент подчеркнул, что международные партнеры осознают важность развития беспилотных технологий и украинского военного опыта. С частью государств уже достигнуты договоренности, а с другими странами соответствующие соглашения планируют подписать в ближайшее время.

Украина Владимир Зеленский Канада дрон

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

ВС разрешил ТЦК обжаловать решения о самостоятельном воспитании ребёнка военнообязанными, которые уклоняются от мобилизации

ВС пришёл к выводу, что ТЦК имеет право обжаловать решения по семейным спорам, если они могут создавать основания для отсрочки или освобождения от военной службы.

Временные меры ЕСПЧ по делу Dziurda: может ли государство игнорировать результаты законного избрания судей

Страсбург создает новый прецедент: блокирование присяги судей считается угрозой верховенству права.

Является ли обещание взятки таким же преступлением, как его предоставление: Верховная Рада уточнит наказание

Верховная Рада планирует исправить ошибку в УК, из-за которой предложение взятки топ-чиновнику приравнивалось к его предоставлению.

Налоговый кодекс хотят «подлатать»: что изменится в процедуре обжалования

Налоговые нормы предлагают согласовать с законом об админпроцедуре.

Как законодательство и судебная практика регулируют авторское право на ИИ-контент

ИИ уже создаёт код, тексты и дизайн, однако вопрос принадлежности прав на такой контент до сих пор остаётся открытым.

