Украина начала подготовку соглашения drone deal с Канадой, — Владимир Зеленский
Украина начала подготовку соглашения с Канадой в рамках формата drone deal. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
По словам Главы государства, будущая договоренность станет важным шагом в расширении сотрудничества в сфере безопасности и производства беспилотных технологий.
«Начали подготовку такого соглашения drone deal также с Канадой, и это очень весомое расширение сотрудничества в сфере безопасности», — заявил Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что около 20 государств уже сотрудничают с Украиной на разных уровнях в рамках drone deals. На данный момент подписаны четыре соответствующих соглашения, а в рамках этих договоренностей готовятся первые контракты между производителями.
По словам Зеленского, полномасштабная агрессия РФ существенно изменила характер современной войны, а угрозы, связанные с использованием дронов, стали значительно более масштабными.
Президент подчеркнул, что международные партнеры осознают важность развития беспилотных технологий и украинского военного опыта. С частью государств уже достигнуты договоренности, а с другими странами соответствующие соглашения планируют подписать в ближайшее время.
