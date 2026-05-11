Украина начала подготовку соглашения drone deal с Канадой, — Владимир Зеленский

Почти 20 стран работают с Украиной над соглашениями в сфере дронов.

Фото: REUTERS/Stringer/File Photo

Украина начала подготовку соглашения с Канадой в рамках формата drone deal. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По словам Главы государства, будущая договоренность станет важным шагом в расширении сотрудничества в сфере безопасности и производства беспилотных технологий.

«Начали подготовку такого соглашения drone deal также с Канадой, и это очень весомое расширение сотрудничества в сфере безопасности», — заявил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что около 20 государств уже сотрудничают с Украиной на разных уровнях в рамках drone deals. На данный момент подписаны четыре соответствующих соглашения, а в рамках этих договоренностей готовятся первые контракты между производителями.

По словам Зеленского, полномасштабная агрессия РФ существенно изменила характер современной войны, а угрозы, связанные с использованием дронов, стали значительно более масштабными.

Президент подчеркнул, что международные партнеры осознают важность развития беспилотных технологий и украинского военного опыта. С частью государств уже достигнуты договоренности, а с другими странами соответствующие соглашения планируют подписать в ближайшее время.

