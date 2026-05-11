Україна розпочала підготовку угоди drone deal з Канадою, – Володимир Зеленський

Майже 20 країн працюють з Україною над угодами у сфері дронів.

Україна розпочала підготовку угоди з Канадою у межах формату drone deal. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами Глави держави, майбутня домовленість стане важливим кроком у розширенні співпраці у сфері безпеки та виробництва безпілотних технологій.

«Розпочали підготовку такої угоди drone deal також із Канадою, і це дуже вагоме розширення безпекової співпраці», — заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що близько 20 держав уже співпрацюють з Україною на різних рівнях у межах drone deals. Наразі підписано чотири відповідні угоди, а в межах цих домовленостей готуються перші контракти між виробниками.

За словами Зеленського, повномасштабна агресія РФ суттєво змінила характер сучасної війни, а загрози, пов’язані з використанням дронів, стали значно масштабнішими.

Президент наголосив, що міжнародні партнери усвідомлюють важливість розвитку безпілотних технологій та українського військового досвіду. З частиною держав уже досягнуто домовленостей, а з іншими країнами відповідні угоди планують підписати найближчим часом.

