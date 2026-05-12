Украинцам объяснили, через какое время после принятия наследства можно продать недвижимость

Наследник, принявший в наследство недвижимое имущество, обязательно должен получить свидетельство о праве на наследство. Ведь без этого документа он не сможет распоряжаться унаследованной недвижимостью. Об этом напомнило Министерство юстиции Украины.

Свидетельство о праве на наследство — это правоустанавливающий документ, удостоверяющий переход права собственности на наследственное имущество от наследодателя к наследнику. Выдачей свидетельства о праве на наследство завершается оформление наследственных прав.

Обязанность наследника обратиться за свидетельством о праве на наследство

Наследник, принявший наследство, в составе которого есть имущество и/или имущественные права, обремененные, и/или недвижимое имущество и другое имущество, в отношении которого осуществляется государственная регистрация, обязан обратиться к нотариусу или в сельских населенных пунктах — к уполномоченному на это должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления за выдачей ему свидетельства о праве на наследство на такое имущество.

Если наследство приняли несколько наследников, свидетельство о праве на наследство выдается на имя каждого из них с указанием имени и доли в наследстве других наследников (статья 1297 Гражданского кодекса Украины (далее — Кодекс)).

Срок выдачи свидетельства о праве на наследство

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам после истечения шести месяцев со времени открытия наследства.

Если завещание составлено в пользу зачатого, но еще не рожденного ребенка, выдача свидетельства о праве на наследство и распределение наследства между всеми наследниками может состояться только после рождения ребенка.

Положение абзаца первого этой части применяется также в отношении ребенка, зачатого при жизни наследодателя, но рожденного после его смерти, в случае наследования по закону (статья 1298 Кодекса).

После получения свидетельства и регистрации права собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество наследник становится собственником недвижимости или доли в праве собственности и может свободно распоряжаться ею (продать, подарить и т. д.).

Когда нельзя отчуждать недвижимость

Выдача свидетельства о праве на наследство на имущество, право собственности на которое подлежит государственной регистрации, проводится нотариусом после, в частности, проверки отсутствия запрета, обременения ипотекой или ареста этого имущества.

При наличии запрета отчуждения или обременения ипотекой жилого дома, квартиры, дачи, садового дома, гаража, земельного участка, другого недвижимого имущества, объекта незавершенного строительства, будущего объекта недвижимости нотариус выдает свидетельство о праве на наследство и в течение двух рабочих дней письменно уведомляет об этом кредитора (соответствующий налоговый орган).

Если на наследственное имущество наложен арест, выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается до снятия ареста (подпункты 4.18 - 4.20 пункта 4 главы 10 раздела II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5 (далее — Порядок)).

Когда на имущество наложен запрет на его отчуждение, собственник конкретного объекта недвижимого имущества не может распоряжаться им, поскольку не имеет одного из элементов права собственности — распоряжения этим имуществом, либо не может распоряжаться им без разрешения определенных лиц, имеющих четко определенные конкретные имущественные требования, которые могут быть реализованы.

Статья 73 Закона Украины «О нотариате» содержит перечень случаев, когда нотариус накладывает запрет на отчуждение объекта недвижимого имущества. Так, запрет накладывается, в частности:

по обращению органа опеки и попечительства с целью защиты личных и имущественных прав и интересов ребенка, который имеет право собственности или проживает в жилом доме, квартире, другом помещении, на отчуждение которого накладывается запрет;

при выдаче свидетельства о праве на наследство на недвижимое имущество наследникам физического лица, объявленного умершим (наследники физического лица, которое объявлено умершим, не имеют права отчуждать в течение пяти лет недвижимое имущество (статья 47 Кодекса));

при удостоверении договора о приобретении объекта жилой недвижимости (в том числе инвестирования/финансирования его строительства), земельного участка, на котором расположен такой объект, доли в праве собственности на такое имущество с использованием жилищного сертификата в соответствии с частью семнадцатой статьи 8 Закона Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины».

В случае наличия наложенного нотариусом запрета отчуждения имущества, обременения такого имущества ипотекой договор об отчуждении такого имущества удостоверяется с согласия кредитора, кроме установленных законом случаев, когда отчуждение такого имущества запрещено (подпункт 1.12 пункта 1 главы 2 раздела II Порядка).