Владимир Зеленский ввел новые санкции против российского ВПК и компаний-поставщиков ракет

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения СНБО о применении санкций против россиян и компаний, поставляющих продукцию для российского военно-промышленного комплекса, а также о продлении ограничительных мер, срок действия которых истекает.

В частности, продлены санкции против 13 физических и 21 юридического лица. Санкции против них были применены в 2023 году. Четыре предприятия из того пакета прекратили свою противоправную деятельность.

Украина продлила ограничительные меры против Ирины Бабаковой, Наталии Селивановой и Вадима Гинера, связанных с деятельностью в Украине финансово-промышленной группы ООО «ВС Груп Менеджмент», которую создали подсанкционные российские граждане — представители бывшей преступной группировки «Лужники» Александр Бабаков, Михаил Воеводин и Евгений Гинер.

Вторым указом санкции применены к 32 российским компаниям и 34 россиянам, большинство из них являются директорами и основателями этих предприятий. Среди них — компании, привлеченные к поставкам товаров для комплексов С-300 и С-400, баллистических ракет «Тополь», «Ярс» и «Искандер», порохов, ракетного топлива, компонентов для боеприпасов.

Также под санкциями — российские предприятия, выпускающие средства радиотехнической разведки, воздухоплавательные носители специальной техники, и компании, включенные в цепочки поставок высокоточного промышленного оборудования и электронных компонентов в обход санкций.

В частности, в этом списке лица, которые пытались организовать снятие американских санкций с России и смягчить позицию Европейского Союза.

«Мы продолжаем системную работу по идентификации ключевых предприятий российского ВПК. Введение санкций против таких компаний существенно усложняет для них ведение международной коммерческой деятельности, доступ к технологиям, финансированию и глобальным цепочкам поставок. Каждое санкционное решение — это меньше возможностей для производства российских ракет и дронов, которые враг использует против Украины», — отметил советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Украина передаст всю необходимую информацию партнерам для полной синхронизации санкций в международных юрисдикциях.