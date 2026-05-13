Украинские объекты трипольской культуры получили шанс войти в наследие ЮНЕСКО

В Предварительный список ЮНЕСКО внесли 15 трипольских памятников из Украины.

Фото: mincult.gov.ua

В Предварительный список ЮНЕСКО внесли транснациональный культурный комплекс «Прекукутень-Ариушд-Кукутень-Триполье», в состав которого входят археологические памятники Украины, Румынии и Молдовы. От Украины в перечень вошли 15 объектов археологии, расположенных в восьми областях.

Всего культурный комплекс охватывает 71 археологический объект: 36 — в Румынии, 20 — в Молдове и 15 — в Украине. Украинские памятники представляют высокий уровень развития поселений, градостроительства и материальной культуры эпохи энеолита на территории современной Украины.

Следующим этапом станет подготовка полного номинационного досье для подачи в ЮНЕСКО с целью включения комплекса в Список всемирного наследия.

Вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная подчеркнула, что трипольская культура является важной частью европейского культурного наследия и одним из самых ярких свидетельств развития древних цивилизаций на территории современной Украины.

По ее словам, включение комплекса в Предварительный список ЮНЕСКО открывает новые возможности для международного сотрудничества, исследования и сохранения памятников, а также стало результатом взаимодействия Украины, Румынии и Молдовы в сфере охраны общего культурного наследия.

В Минкульте отметили, что этот шаг будет способствовать международному признанию уникального наследия трипольской культуры и его дальнейшему сохранению и популяризации.

Добавим, что 18 сентября министерства культуры Украины, Румынии и Молдовы подписали меморандум о сотрудничестве по подготовке и продвижению общего номинационного досье для внесения культурного комплекса «Прекукутень-Ариушд-Кукутень-Триполье» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

