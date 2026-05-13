Українські об’єкти трипільської культури отримали шанс увійти до спадщини ЮНЕСКО

15:07, 13 травня 2026
До Попереднього списку ЮНЕСКО внесли 15 трипільських пам’яток з України.
Фото: mincult.gov.ua
До Попереднього списку ЮНЕСКО внесли транснаціональний культурний комплекс «Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля», до складу якого входять археологічні пам’ятки України, Румунії та Молдови. Від України до переліку увійшли 15 об’єктів археології, розташованих у восьми областях.

Загалом культурний комплекс охоплює 71 археологічний об’єкт: 36 — у Румунії, 20 — у Молдові та 15 — в Україні. Українські пам’ятки репрезентують високий рівень розвитку поселень, містобудування та матеріальної культури епохи енеоліту на території сучасної України.

Наступним етапом стане підготовка повного номінаційного досьє для подання до ЮНЕСКО з метою включення комплексу до Списку всесвітньої спадщини.

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна наголосила, що трипільська культура є важливою частиною європейської культурної спадщини та одним із найяскравіших свідчень розвитку давніх цивілізацій на території сучасної України.

За її словами, включення комплексу до Попереднього списку ЮНЕСКО відкриває нові можливості для міжнародної співпраці, дослідження та збереження пам’яток, а також стало результатом взаємодії України, Румунії та Молдови у сфері охорони спільної культурної спадщини.

У Мінкульті зазначили, що цей крок сприятиме міжнародному визнанню унікальної спадщини трипільської культури та її подальшому збереженню й популяризації.

Додамо, що 18 вересня міністерства культури України, Румунії та Молдови підписали меморандум про співпрацю щодо підготовки та просування спільного номінаційного досьє для внесення культурного комплексу «Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля» до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

