Украинцам объяснили, что делать в случае задержания или ареста за границей

В случае задержания украинцам нужно настаивать, чтобы о факте задержания безотлагательно проинформировали посольство или консульство Украины.

Департамент консульской службы МИД Украины объяснил, что делать, если украинца задержали / арестовали за границей.

«Прежде всего, настоятельно советуем во время пребывания за границей неукоснительно соблюдать законодательство иностранного государства, ведь консул не сможет освободить вас от ответственности за нарушение законов», — говорится в сообщении.

Алгоритм действий в случае задержания правоохранительными органами иностранного государства

Во-первых, настаивайте, чтобы о факте вашего задержания безотлагательно проинформировали посольство или консульство Украины. Это предусмотрено Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года.

В случае задержания придерживайтесь таких простых правил:

ведите себя с представителями правоохранительных органов спокойно, вежливо, не оказывайте сопротивления и избегайте действий, которые могут быть расценены как провокационные

старайтесь получить подробную информацию о причинах вашего задержания и выдвинутых обвинениях

воспользуйтесь правом на адвоката и переводчика

придерживайтесь советов консула и адвоката относительно алгоритма действий для обеспечения надлежащей правовой защиты

Какую помощь может оказать консул в случае задержания/ареста гражданина Украины за границей?

по просьбе гражданина Украины уведомить членов его семьи о задержании или аресте

при наличии согласия гражданина получить официальную информацию об обстоятельствах и причинах его задержания

проверить условия его содержания в местах лишения свободы и наличие у него жалоб на условия содержания

содействовать членам семьи заключенного в организации свиданий с ним в местах лишения свободы

при наличии соответствующего обращения со стороны задержанного/арестованного посетить его в месте содержания

довести до сведения руководства тюрьмы информацию о проблемах с состоянием здоровья содержащегося, а также о необходимости проведения медицинского обследования и лечения.

