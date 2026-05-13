  1. В Україні

Українцям пояснили, що робити у разі затримання чи арешту за кордоном

15:59, 13 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У разі затримання українцям потрібно наполягати, щоб про факт затримання невідкладно поінформували посольство або консульство України.
Українцям пояснили, що робити у разі затримання чи арешту за кордоном
Фото: magnific.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Департамент консульської служби МЗС України пояснив, що робити, якщо українця затримали / арештували за кордоном.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Передусім, наполегливо радимо під час перебування за кордоном неухильно дотримуватися законодавства іноземної держави, адже консул не зможе звільнити вас від відповідальності за порушення законів», - йдеться у повідомленні.

Алгоритм дій у разі затримання правоохоронними органам іноземної держави

По-перше, наполягайте, щоб про факт вашого затримання невідкладно поінформували посольство або консульство України. Це передбачено Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року.

У випадку затримання дотримуйтесь таких простих правил:

- поводьтеся з представниками правоохоронних органів спокійно, ввічливо, не чиніть опору та уникайте дій, що можуть бути розцінені як провокативні

- намагайтеся отримати детальну інформацію про причини вашого затримання та висунуті обвинувачення

- скористайтеся правом на адвоката та перекладача

- дотримуйтесь порад консула та адвоката щодо алгоритму дій для забезпечення належного правового захисту

Яку допомогу може надати консул у випадку затримання/арешту громадянина України за кордоном?

- на прохання громадянина України сповістити членів його родини про затримання або арешт

- у разі наявності згоди громадянина отримати офіційну інформацію щодо обставин та причин його затримання

- перевірити умови його утримання у місцях позбавлення волі та наявності у нього скарг на умови утримання

- сприяти членам родини ув’язненого в організації побачень з ним у місцях позбавлення волі

- у разі наявності відповідного звернення з боку затриманого/арештованого відвідати його у місці тримання

- довести до відома керівництва в’язниці інформацію про проблеми зі станом здоров’я утримуваного,  а також проведення необхідного медичного обстеження та лікування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МЗС Україна

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Податкові пільги для нерезидентів: Верховний Суд розмежував КБВ і бенефіціарного власника доходу в міжнародних угодах

Верховний Суд роз’яснив, хто насправді є бенефіціарним власником доходу для цілей застосування міжнародних податкових конвенцій.

Заочне скасування інвалідності за запитом ДБР та СБУ: що вирішують суди після ліквідації МСЕК

Суди почали формувати практику, за якою органи можуть переглядати встановлену інвалідність без особистого огляду людини, якщо для цього є належні процесуальні підстави та достатні медичні матеріали.

ВАКС продовжив розгляд справи судді Тетяни Івлєвої попри неявку потерпілого — експерти вказують на ризики для змагальності

Моніторинг у справі судді Печерського суду вказав на ризики для принципу змагальності.

Від батьківських прав до відповідальності: як новий Цивільний кодекс змінить життя родин

Що таке «осідок» дитини, чому 14-річним дозволять обирати місце проживання самостійно та які зауваження до цих новацій висловили експерти ВРУ.

У Києві група податківців перетворила держсервіси на інструмент нелегального заробітку і підробила тисячі електронних підписів

За вказівкою організатора податківці генерували КЕП на основі паспортних даних громадян, які перебувають у зоні окупації.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]