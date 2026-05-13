Українцям пояснили, що робити у разі затримання чи арешту за кордоном
Департамент консульської служби МЗС України пояснив, що робити, якщо українця затримали / арештували за кордоном.
«Передусім, наполегливо радимо під час перебування за кордоном неухильно дотримуватися законодавства іноземної держави, адже консул не зможе звільнити вас від відповідальності за порушення законів», - йдеться у повідомленні.
Алгоритм дій у разі затримання правоохоронними органам іноземної держави
По-перше, наполягайте, щоб про факт вашого затримання невідкладно поінформували посольство або консульство України. Це передбачено Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року.
У випадку затримання дотримуйтесь таких простих правил:
- поводьтеся з представниками правоохоронних органів спокійно, ввічливо, не чиніть опору та уникайте дій, що можуть бути розцінені як провокативні
- намагайтеся отримати детальну інформацію про причини вашого затримання та висунуті обвинувачення
- скористайтеся правом на адвоката та перекладача
- дотримуйтесь порад консула та адвоката щодо алгоритму дій для забезпечення належного правового захисту
Яку допомогу може надати консул у випадку затримання/арешту громадянина України за кордоном?
- на прохання громадянина України сповістити членів його родини про затримання або арешт
- у разі наявності згоди громадянина отримати офіційну інформацію щодо обставин та причин його затримання
- перевірити умови його утримання у місцях позбавлення волі та наявності у нього скарг на умови утримання
- сприяти членам родини ув’язненого в організації побачень з ним у місцях позбавлення волі
- у разі наявності відповідного звернення з боку затриманого/арештованого відвідати його у місці тримання
- довести до відома керівництва в’язниці інформацію про проблеми зі станом здоров’я утримуваного, а також проведення необхідного медичного обстеження та лікування.
