  1. В Украине

Украина дополнительно профинансировала выплаты детям с инвалидностью подгруппы А — помощь получат почти 8 тысяч семей

12:59, 14 мая 2026
На выплаты семьям направлено более 50 миллионов гривен.
За счет средств гуманитарного счета дофинансированы выплаты единовременной помощи детям с инвалидностью подгруппы А. Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

В министерстве отмечают, что меняют подход к оказанию социальной поддержки, чтобы помощь поступала тем, кто в ней больше всего нуждается.

Речь идет о единовременной выплате в размере 6,5 тысяч гривен для детей с инвалидностью подгруппы А.

После верификации почти 8 тысяч детей из Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской областей получат эту помощь.

Средства поступают одному из законных представителей ребенка, который уже получает государственную социальную помощь. Дополнительно обращаться или подавать документы не нужно — выплата осуществляется автоматически.

Семьи могут использовать эти средства на любые нужды ребенка. Всего на счета семей уже направлено более 50 миллионов гривен.

