  В Україні

Україна дофінансувала виплати дітям з інвалідністю підгрупи А – допомогу отримають майже 8 тисяч родин

12:59, 14 травня 2026
На виплати родинам спрямовано понад 50 мільйонів гривень.
Коштом гуманітарного рахунку дофінансовано виплати одноразової допомоги дітям з інвалідністю підгрупи А. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

У міністерстві зазначають, що змінюють підхід до надання соціальної підтримки, аби допомога надходила тим, хто її найбільше потребує.

Йдеться про одноразову виплату у розмірі 6,5 тисяч гривень для дітей з інвалідністю підгрупи А.

Після верифікації майже 8 тисяч дітей із Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей отримають цю допомогу.

Кошти надходять одному із законних представників дитини, який уже отримує державну соціальну допомогу. Додатково звертатися чи подавати документи не потрібно — виплата здійснюється автоматично.

Родини можуть використати ці кошти на будь-які потреби дитини. Загалом на рахунки родин уже спрямовано понад 50 мільйонів гривень.

