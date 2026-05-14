  1. В Украине

Гостаможслужба проведет для всех таможенников аттестацию, за отказ – увольнение

13:17, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обязательную единовременную процедуру комплексной проверки проведут для каждого работника.
Гостаможслужба проведет для всех таможенников аттестацию, за отказ – увольнение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гостаможслужба начала процесс одноразовой аттестации должностных лиц таможенных органов в рамках реформы таможни. Работников будут проверять на знание законодательства, профессиональную компетентность и добропорядочность. Отказ от прохождения аттестации или неудовлетворительный результат могут стать основанием для увольнения со службы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Процесс запустил приказ от 14 мая № 2400 «О начале проведения одноразовой аттестации должностных лиц таможенных органов».

До 13 июля будут созданы аттестационные комиссии. Для обеспечения прозрачности и объективности процесса в их состав включаются представители международных организаций, что будет гарантировать европейские стандарты оценки.

Практическая реализация аттестации начнется ориентировочно в сентябре этого года. Она будет включать следующие этапы:

  • тестирование на знание законодательства Украины;
  • тестирование на общие способности;
  • проведение собеседований с участниками аттестации с целью оценки их соответствия критериям добропорядочности и профессиональной компетентности.

Законом предусмотрены предельные сроки проведения аттестации должностных лиц таможенных органов со дня назначения на должность Главы Гостаможслужбы:

  • 18 месяцев — для первой очереди: заместители руководителя Гостаможслужбы, руководители подразделений центрального аппарата и их заместители, руководители таможенных органов и их заместители;
  • 36 месяцев — для второй очереди: другие должностные лица таможенных органов.

Неподача заявления о согласии на участие в процедуре, отказ от прохождения аттестации или получение неудовлетворительного результата будут основанием для прекращения службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

таможня

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Ротации военнослужащих станут законом, а не привилегией

Реформа мобилизации предлагает изменение подхода к прохождению службы, где право на ротацию становится законодательной гарантией с четким математическим расчетом 1 к 3.

ВСП возвращается к рассмотрению дела в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько

ВСП возобновил сроки на обжалование решения дисциплинарной палаты в отношении двух судей Киевского апелляционного суда.

Бизнес на мобилизации: обзор коррупционных схем ТЦК и ВВК в судебной практике

Способна ли цифровизация процессов мобилизации побороть коррупцию, если система оставляет лазейки для компромиссов.

ВСП принял решение об увольнении судьи Владимира Байталюка, несмотря на его больничный

ВСП принял решение об увольнении судьи Байталюка, несмотря на ходатайство об отложении рассмотрения.

Военных будут демобилизовывать после 24 месяцев и «базовых циклов»: законопроекты

Новыми законопроектами предлагается внедрить новые механизмы демобилизации военнослужащих во время военного положения и урегулировать сроки прохождения военной службы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]