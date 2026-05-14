Гостаможслужба проведет для всех таможенников аттестацию, за отказ – увольнение

Обязательную единовременную процедуру комплексной проверки проведут для каждого работника.

Гостаможслужба начала процесс одноразовой аттестации должностных лиц таможенных органов в рамках реформы таможни. Работников будут проверять на знание законодательства, профессиональную компетентность и добропорядочность. Отказ от прохождения аттестации или неудовлетворительный результат могут стать основанием для увольнения со службы.

Процесс запустил приказ от 14 мая № 2400 «О начале проведения одноразовой аттестации должностных лиц таможенных органов».

До 13 июля будут созданы аттестационные комиссии. Для обеспечения прозрачности и объективности процесса в их состав включаются представители международных организаций, что будет гарантировать европейские стандарты оценки.

Практическая реализация аттестации начнется ориентировочно в сентябре этого года. Она будет включать следующие этапы:

тестирование на знание законодательства Украины;

тестирование на общие способности;

проведение собеседований с участниками аттестации с целью оценки их соответствия критериям добропорядочности и профессиональной компетентности.

Законом предусмотрены предельные сроки проведения аттестации должностных лиц таможенных органов со дня назначения на должность Главы Гостаможслужбы:

18 месяцев — для первой очереди: заместители руководителя Гостаможслужбы, руководители подразделений центрального аппарата и их заместители, руководители таможенных органов и их заместители;

36 месяцев — для второй очереди: другие должностные лица таможенных органов.

Неподача заявления о согласии на участие в процедуре, отказ от прохождения аттестации или получение неудовлетворительного результата будут основанием для прекращения службы.

