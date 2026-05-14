Держмитслужба проведе для всіх митників атестацію, за відмову – звільнення

Обов'язкову одноразову процедуру комплексної перевірки проведуть для кожного працівника.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держмитслужба розпочала процес одноразової атестації посадових осіб митних органів у межах реформи митниці. Працівників перевірятимуть на знання законодавства, професійну компетентність та доброчесність. Відмова від проходження атестації або незадовільний результат можуть стати підставою для звільнення зі служби.

Процес запустив наказ від 14 травня № 2400 «Про початок проведення одноразової атестації посадових осіб митних органів».

До 13 липня будуть утворені атестаційні комісії. Для забезпечення прозорості та об'єктивності процесу до їх складу включаються представники міжнародних організацій, що гарантуватиме європейські стандарти оцінювання.

Практична реалізація атестації розпочнеться орієнтовно у вересні цього року. Вона включатиме такі етапи:

тестування на знання законодавства України;

тестування на загальні здібності;

проведення співбесід з учасниками атестації з метою оцінювання їх відповідності критеріям доброчесності та професійної компетентності.

Законом передбачені граничні строки проведення атестації посадових осіб митних органів з дня призначення на посаду Голови Держмитслужби:

18 місяців — для першої черги: заступники керівника Держмитслужби, керівники підрозділів центрального апарату та їх заступники, керівники митних органів та їх заступники;

36 місяців — для другої черги: інші посадові особи митних органів.

Неподання заяви про згоду на участь у процедурі, відмова від проходження атестації або отримання незадовільного результату буде підставою для припинення служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.